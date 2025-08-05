شاهد: صاروخ يمني في سماء إسرائيل ومحاولات لاعتراضه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه اعترض صاروخا أطلقته جماعة أنصار الله اليمنية باتجاه وسط إسرائيل.

وأوضح الجيش قبل ذلك في بيان، أن الدفاع الجوي يعمل على اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن، مشيرا إلى تفعيل صفّارات الإنذار في مناطق عدة من البلاد عملا بالإجراءات الاحترازية المتّبعة.

وقال الجيش في سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إنّه “في أعقاب صفّارات الإنذار التي دوّت قبل قليل في مناطق إسرائيلية عدة، اعترضت دفاعات سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن”.

وأول أمس الأحد، أعلنت جماعة أنصار الله تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية بواسطة سلاح الجو المسير، استهدفت مواقع إسرائيلية في كل من يافا وعسقلان وميناء حيفا، وذلك في إطار ما وصفته الجماعة برد مباشر على “جرائم الإبادة والتجويع” المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتدنيس المسجد الأقصى.

وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت أواخر الشهر الماضي دخول ما سمته “المرحلة الرابعة من الحصار البحري”، متوعدة باستهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، في أي نقطة يمكن الوصول إليها، ومؤكدة أن أي تجاهل لتحذيراتها سيؤدي إلى استهداف السفن، “بغض النظر عن وجهتها أو جنسيتها”.