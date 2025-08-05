“فلسطين حرة” مع وجبات لركاب يهود على متن طائرة إسبانية

أعلنت شركة الطيران الإسبانية “إيبيريا” فتح تحقيق داخلي بعدما تلقى ركاب يهود وجبات طعام كُتبت على أغلفتها عبارة “فلسطين حرة” خلال رحلة قادمة من بوينس آيرس إلى مدريد، وفق ما قالت الشركة وجمعية يهودية، الثلاثاء.

وأفاد “وفد الجمعيات الإسرائيلية الأرجنتينية (DAIA)” في بيان بأن الواقعة حدثت على متن الرحلة رقم IB0102 التي أقلعت من العاصمة الأرجنتينية ظهر الاثنين ووصلت إلى مدريد صباح الثلاثاء، مضيفا أن أحد الركاب تلقى وجبة تحمل العبارة المذكورة بخط اليد.

ونشرت الجمعية صورة للوجبة عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن “ركابا يهودا آخرين تلقوا وجباتهم وقد كُتبت عليها الأحرف الأولى من عبارة فلسطين حرة”.

واعتبرت الجمعية ما حدث “سلوكا تمييزيا”، وطالبت الشركة باتخاذ إجراءات فورية وتوضيحات بشأن الواقعة.

Grave acto de antisemitismo en vuelo de @Iberia denunciado en la DAIA En el vuelo IB0102 Buenos Aires–Madrid, el pasajero Salvador Auday recibió su bandeja de comida kosher con la leyenda “Free Palestine”. Otros pasajeros judíos también recibieron bandejas con las iniciales… pic.twitter.com/2srkgOGIQU — DAIA (@DAIAArgentina) August 4, 2025

وفي تعقيبها، أكدت شركة “إيبيريا” الواقعة، وقالت إنها بدأت تحقيقا شاملا داخليا ومع المورّدين الخارجيين المسؤولين عن خدمة الطعام بهدف كشف ملابسات ما جرى.

وأضافت الشركة أن “طاقم الرحلة وثّق الواقعة وتواصل مع الركاب المعنيين، كما قدَّم قائد الطائرة اعتذارا رسميا باسم الشركة”، مشددة على أن “مثل هذه التصرفات لا تتوافق مع قيم الاحترام والاندماج التي تعتز بها إيبيريا”، وأنها “ستتخذ جميع التدابير الضرورية”.