عدي القرعان… ممرض انتقد “الإذلال الجوي” واستشهد بسقوط صندوق مساعدات فوقه (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشهيد عدي القرعان وهو ينتقد قبل أيام ما سماها عمليات “الإذلال الجوي” في إشارة إلى إنزال المساعدات جوا فوق قطاع غزة.

وصباح اليوم الاثنين، استشهد الممرض الفلسطيني عدي القرعان من كوادر مستشفى شهداء الأقصى إثر سقوط صندوق مساعدات عليه بشكل مباشر من عملية “إنزال جوي” بشكل مباشر على خيمته في عملية إنزال جوي ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وكان القرعان قد وجه انتقادات شديدة لعملية إنزال المساعدات جوا وعدم القدرة على إدخالها عبر المعابر عارضا الطعام الممزوج بالرمل أمام الكاميرات بعد سقوطه فوق الأرض.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وصف إنزال المساعدات جوا بأنه خطير وغير مجد إنسانيا لا سيما أن معظم المساعدات تسقط في مناطق يحظر الدخول إليها.

#صورة | ⭕️ استشهاد الحكيم في مستشفى "شهداء الأقصى"، "عدي ناهض القرعان"، أثناء سقوط صناديق مساعدات عليه بشكل مباشر من عملية إنزال المساعدات من الجو اليوم، في منطقة "الزوايدة" pic.twitter.com/k7ec1vXTk9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 4, 2025

وفي وقت سابق اليوم، قالت الأمم المتحدة إن 1500 شخص قتلوا في قطاع غزة منذ مايو/أيار الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء وعند نقاط توزيع المساعدات التي عسْكرتها إسرائيل وعلى طول طرق مساعدات الأمم المتحدة.