نسف منازل وتصاعد أعمدة الدخان مع تكثيف الاحتلال عملياته العسكرية جنوبي قطاع غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتظري المساعدات وخيام النازحين ومنازل الفلسطينيين، في هجمات طالت مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط استمرار الحرب التي تشنها على القطاع، منذ نحو 22 شهرا.

يأتي ذلك وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء القطاع المحاصَر، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد مع استمرار عمليات الاحتلال في جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في منطقة معن شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

قتل منتظري المساعدات

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 6 فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات بالقرب من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن 3 فلسطينيين استشهدوا باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتظري المساعدات في خان يونس جنوبي القطاع.

استهداف خيمة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 11 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم الثلاثاء، كما أصيب آخرون، بغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين الشهداء خمسة مواطنين استشهدوا جراء غارة جوية إسرائيلية على خيمة في مخيم أطياف غربي مدينة خان يونس.

وذكرت أن مواطنة وشقيقها استشهدا بقصف مدفعي إسرائيلي لشمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، وأشارت إلى وقوع إصابات بقصف جوي إسرائيلي لمنزل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

الشهداء الجوعى

ونقلت الوكالة عن مصادر في مجمع الشفاء الطبي أن مواطنين استشهدا وآخرين أصيبوا بقصف جوي إسرائيلي لشقة سكنية شمال غربي مدينة غزة، شمالي القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان أمس الاثنين إن مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين.

وقالت في البيان “بهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا”.