غزة.. استمرار إسقاط المساعدات جوا وشاحنات تتعرض للنهب وسط تحذيرات من اتساع الجوع (فيديو)

دخلت أعداد قليلة من شاحنات المساعدات اليوم الثلاثاء، من معبر كرم أبو سالم، في حين تمّ إلقاء مساعدات من الجو قدمتها بلدان عربية وأوروبية، وحذّرت تقارير خبراء مفوضين من الأمم المتحدة من اتساع المجاعة في قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن 95 شاحنة مساعدات فقط دخلت قطاع غزة أمس الاثنين وسط تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن التجويع الإسرائيلي الممنهج.

“هندسة الفوضى والتجويع”

وقال المكتب اليوم في بيان على تليغرام “دخل قطاع غزة الاثنين 95 شاحنة مساعدات فقط تعرّضت غالبيتها للنهب بفعل الفوضى الأمنية التي يزرعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة ممنهجة لهندسة الفوضى والتجويع بهدف ضرب تماسك المجتمع وتفكيك صموده”.

انهيار شامل للبنية التحتية

وأكد المكتب الحكومي أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات الصحية والغذائية والخدماتية، وسط انهيار شامل للبنية التحتية واستمرار حرب الإبادة الجماعية.

وأدان المكتب، استمرار جريمة التجويع الممنهج وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، وحمّل سلطات الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تطال أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

ودعا المكتب، المجتمع الدولي والدول العربية إلى التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفّق الإغاثة الغذائية والطبية وحليب الأطفال بكميات كافية وآمنة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

برنامج الأغذية العالمي يحذر

وكان برنامج الأغذية العالمي، قد حذر في وقت سابق من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام، ووصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه “غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس”.

وتواصل إسرائيل حصارها للقطاع، ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل غزة، تواصل السلطات الإسرائيلية منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.

يأتي ذلك في وقت تطلق فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على المدنيين المتجمعين للحصول على الغذاء، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، ممن يصطفون لتلقي المساعدات.

Over half a million people in #Gaza are already enduring famine-like conditions. WFP is doing everything possible to distribute vital food assistance to families. To safely and consistently reach ALL those at risk of starvation, we need a ceasefire – NOW. pic.twitter.com/fpgPI2SL9C — World Food Programme (@WFP) August 3, 2025

قتل الجوعى في الصفوف

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن عدد “شهداء لقمة العيش” خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 52 شهيدًا، وأصيب 352 آخرون، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 مصابا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، هم طفل و7 بالغين.

وقالت إن ذلك يرفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، بينهم 94 طفلًا.

ارتفاع أعداد الشهداء

وفي التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قالت الوزارة “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 87 شهيدًا “منهم 8 شهداء جرى انتشالهم” و644 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 61 ألفا و20 شهيدا، و150 ألفا و671 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وقال بيان وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن عدد الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/آذار 2025 وحتى اليوم، بلغ 9 آلاف و519 شهيدا و38 ألفا و630 مصابا.