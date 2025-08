غزة.. استمرار إسقاط المساعدات جوا وشاحنات تتعرض للنهب وسط تحذيرات من اتساع الجوع (فيديو)

دخلت أعداد قليلة من شاحنات المساعدات اليوم الثلاثاء، من معبر كرم أبو سالم، في حين تمّ إلقاء مساعدات من الجو قدمتها بلدان عربية وأوروبية، وحذّرت تقارير خبراء مفوضين من الأمم المتحدة من اتساع المجاعة في قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن 95 شاحنة مساعدات فقط دخلت قطاع غزة أمس الاثنين وسط تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن التجويع الإسرائيلي الممنهج.

وقال المكتب اليوم في بيان على تليغرام “دخل قطاع غزة الاثنين 95 شاحنة مساعدات فقط تعرّضت غالبيتها للنهب بفعل الفوضى الأمنية التي يزرعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة ممنهجة لهندسة الفوضى والتجويع بهدف ضرب تماسك المجتمع وتفكيك صموده”.

وأكد المكتب الحكومي أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات الصحية والغذائية والخدماتية، وسط انهيار شامل للبنية التحتية واستمرار حرب الإبادة الجماعية.

وأدان المكتب، استمرار جريمة التجويع الممنهج وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، وحمّل سلطات الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تطال أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

ودعا المكتب، المجتمع الدولي والدول العربية إلى التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفّق الإغاثة الغذائية والطبية وحليب الأطفال بكميات كافية وآمنة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

وكان برنامج الأغذية العالمي، قد حذر في وقت سابق من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام، ووصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه “غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس”.

وتواصل إسرائيل حصارها للقطاع، ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل غزة، تواصل السلطات الإسرائيلية منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.

يأتي ذلك في وقت تطلق فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على المدنيين المتجمعين للحصول على الغذاء، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، ممن يصطفون لتلقي المساعدات.

Over half a million people in #Gaza are already enduring famine-like conditions.

WFP is doing everything possible to distribute vital food assistance to families.

To safely and consistently reach ALL those at risk of starvation, we need a ceasefire – NOW. pic.twitter.com/fpgPI2SL9C

— World Food Programme (@WFP) August 3, 2025