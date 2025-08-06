أوامر إخلاء جديدة مع تصعيد العمليات في غزة.. قصف منازل مأهولة وارتفاع حصيلة شهداء التجويع (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال للمجوّعين ومنازل وخيم إيواء النازحين وتجمعات منتظري المساعدات.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة دلول بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية على منزل شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر طبية في مستشفى العودة، وصول 5 شهداء هم عادل خضير أبو صرار وزوجته وأولادهما، بعد قصف الاحتلال لمنزلهم في مخيم النصيرات فجر اليوم.

استهداف المنازل المأهولة

وأفاد محمود صابر بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، بأن عدد الشهداء في استهداف منزل عائلة دلول بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، بلغ 9 شهداء بينهم 6 نساء وطفلان ورجل كبير في السن.

وقال إنه بقي من سكان البيت الذي استهدفه الاحتلال اليوم 7 مفقودين لم تستطيع طواقم الدفاع المدني إخراجهم من تحت الأنقاض بسبب عدم وجود المعدات الثقيلة.

وأشار إلى أن الاحتلال عاد إلى سياسة استهداف المنازل المأهولة بالسكان، دون سابق إنذار أو تنبيه، وقال إن المنزل الذي تم قصفه مكون من 4 طوابق وبه عدد من الأسر ويوجد في “المناطق الآمنة”.

تفاقم المجاعة

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوفاة طفلتين بسبب سوء التغذية والمجاعة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وسط أزمة الجوع المتفاقمة في القطاع.

يأتي ذلك في وقت شنت في قوات الاحتلال، غارات مكثفة لاسيما شمالي القطاع. وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتقاء 87 شهيدا بينهم 8 تم انتشالهم، وجرح 644 جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.

الشهداء الجوعى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا بينهم 6 من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال شمال رفح، حيث قصفت قوات الاحتلال المنطقة اليوم.

ونقلت عن مصدر طبي، استشهاد 5 مواطنين على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح، بعد استهداف الاحتلال عددا من منتظري المساعدات شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما استشهد شاب بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مركز المساعدات في “نتساريم” وسط القطاع، واستشهدت طفلة أيضا بنيران طائرة مسيرة للاحتلال في شارع النفق بمدينة غزة.

إنذار بالإخلاء

من ناحية أخرى أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارات إخلاء جديدة لمن بقي من المواطنين في 9 مناطق بحي الزيتون شرق مدينة غزة شمالي القطاع، وطالبهم بالتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.

وأنذر الاحتلال السكان في هذه المناطق بـ”الإخلاء فورا” والتوجه نحو منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، ويأتي التحذير مع تصاعد قصف الاحتلال الجوي والبري على غزة، واستمرار التهجير القسري لعشرات آلاف المواطنين من منازلهم، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

“إخلاء المنطقة فورا غربا”

وفي وقت لاحق اليوم، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة وقال “إلى جميع المتواجدين في المنطقة المحددة، بما في ذلك المتواجدين في الخيام في حي النصر في خان يونس في البلوك 110 والجزء الشرقي في بلوك 89”.

وأضاف البيان “يواصل جيش الدفاع تنفيذ مناورته البرية ويستخدم قوته الشديدة في منطقتكم ليتم توسيع نطاق القتال.. نؤكد أن المنطقة لن تكون ضمن المناطق التي تشهد وقفًا تكتيكيًّا ومؤقتًا ومحليًّا لأغراض إنسانية”، بحسب زعمه.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال، السكان إلى “إخلاء المنطقة فورا غربا”، وقال “️نؤكد أن أمر الإخلاء لا يشمل مستشفى ناصر”.

“أكذوبة المناطق الآمنة”

ويطالب جيش الاحتلال، المواطنين بالتوجه جنوبا مدعيا أنها “مناطق آمنة” إلا أنه لا يكف عن قصف كافة مناطق القطاع حتى تلك التي يدعوهم إلى النزوح إليها أو التجمع بها من أجل الحصول على مساعدات.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد قالت الشهر الماضي، إن 82% من مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء من الاحتلال، وإن المواطنين لا يجدون مكانا يلجؤون إليه مع استمرار تدمير المنشآت ومراكز الإيواء.