إجلاء دبلوماسيين إسرائيليين من أثينا وسط توتر متصاعد

نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصدر أمني قوله إن موظفي السفارة الإسرائيلية في اليونان تم إجلاؤهم من مساكنهم في العاصمة أثينا، بسبب الوضع الأمني في البلاد.

ويأتي هذا الإجلاء في ظل تصاعد التوتر المتعلق بالإسرائيليين في اليونان، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

كما تأتي الخطوة بعد تصريحات للسفير الإسرائيلي نوعام كاتس في أثينا خلال مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، انتقد فيها بعض الشعارات المكتوبة في شوارع العاصمة اليونانية دعما لفلسطين، حيث أعرب عن قلق السياح الإسرائيليين، مما دفع رئيس بلدية العاصمة خاريس دوكاس وأحزاب معارضة إلى الرد عليه.

"Stop Genocide, Free Palestine" Stencil seen in Athens, Greece pic.twitter.com/0TQksfP57R — Radical Graffiti (@GraffitiRadical) March 12, 2024

وفي وقت سابق الثلاثاء، ندد الحزب الشيوعي اليوناني بتصريحات كاتس، ورأى أنه “يمثل دولة قاتلة”.

ووصف بيان صادر عن الحزب “تصريحات كاتس التي أعرب فيها أيضا عن مخاوف أمنية لدى السياح الإسرائيليين بأنها مخزية”.

وأضاف البيان “تصريحات كاتس لا تعود فقط إلى كونه يمثل دولة قاتلة، بل أيضا إلى أن الحكومة اليونانية أصبحت المدافع الرئيسي عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بحجة التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل“.

والاثنين، انتقد رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس بشدة تصريحات السفير الإسرائيلي في اليونان، مؤكدا رفضه لما وصفه بمحاولة إعطاء “دروس في الديمقراطية من قتلة المدنيين”.

وقال دوكاس في منشور على منصة إكس “لن نأخذ دروسا في الديمقراطية من قتلة المدنيين ومن الذين يقتلون الأطفال والمدنيين في غزة يوميا بالقنابل والجوع والعطش”.

وفي هذا الصدد، أكد دوكاس أن أثينا عاصمة لدولة ديمقراطية تحترم زوارها، وتدعم حق مواطنيها في حرية التعبير، مضيفا “المثير للسخط أن يركز السفير على كتابات على الجدران، أزيل معظمها أصلا، في وقت تُرتكب فيه إبادة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في غزة“.

وأردف “أود أن أبلغ السيد السفير أنه خلال العام الماضي ارتفع عدد الإسرائيليين الذين مُنحوا التأشيرة الذهبية اليونانية بأكثر من 90%”.

Δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους. Η Αθήνα, πρωτεύουσα μιας δημοκρατικής χώρας, σέβεται απόλυτα τους επισκέπτες της και υποστηρίζει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών της. Ως δημοτική αρχή της πόλης έχουμε αποδείξει την ενεργή αντίθεση… pic.twitter.com/gQz0oPGotA — Haris Doukas (@h_doukas) August 3, 2025

بدوره، رأى حزب “اليسار الجديد” في بيان أن “سفير إسرائيل عبَّر عن انزعاجه من الفعاليات المؤيدة لفلسطين في المدينة، وكأنه يدعو بلدية أثينا إلى التدخل، وهذا أمر غير مقبول”.