البرهان من مقر الداخلية: تحرير الخرطوم لم يكن سهلا وعملياتنا متواصلة ضد المتمردين (فيديو)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال لقاء في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الخرطوم، أن العمليات العسكرية في بلاده ستتواصل حتى هزيمة قوات الدعم السريع أو تخليها عن القتال.

وقال البرهان في كلمته خلال اللقاء، إن الجيش سيواصل التقدم لاستعادة السيطرة على جميع المناطق التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى استمرار العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد.

“تحرير الخرطوم لم يكن سهلا”

وأشار البرهان إلى أن “تحرير الخرطوم لم يكن بالأمر السهل” حيث قدمت القوات المسلحة والقوات المساندة لها آلاف الشهداء، موضحًا أن الدمار الذي شهدته العاصمة يكشف حجم وشراسة المعارك التي دارت فيها.

وفي الشأن المدني، أوضح البرهان أن مجلس السيادة لن يتدخل في عمل الأجهزة التنفيذية، لافتًا إلى أن لجنة تهيئة البيئة المناسبة لعودة سكان الخرطوم، التي يترأسها عضو المجلس السيادي إبراهيم جابر، تهدف إلى التنسيق بين القوات النظامية والجهات التنفيذية لتأمين عودة السكان.

توفير الخدمات الأساسية

وشدد البرهان في كلمته على ضرورة توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن في العاصمة، موجّهًا بمنع حمل السلاح داخل الخرطوم ومنع حركة المركبات غير المرقمة.

وثمّن رئيس مجلس السيادة، دور الشرطة وقال إنها شريك أساسي في بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها والحفاظ على أمن السودانيين.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية بابكر سمرة مصطفى خلال اللقاء، استعادة كافة خدمات الشرطة بولاية الخرطوم وتوفير خدمات السجل المدني والمرور والعمل الجنائي والدفاع المدني.

وزير الداخلية: عودة المواطنين تمثل دعما حقيقيا لجهود الاستقرار وبسط الأمن في البلاد https://t.co/SKLWnK80xC#سونا #السودان pic.twitter.com/6OE92qwq4a — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 6, 2025

استقرار الأمن بولاية الخرطوم

وأكد الوزير على استقرار الأمن بولاية الخرطوم وقال إن ذلك يرجع لما قال إنه “التنسيق المحكم مع القضاء والنيابة ووجود الشرطة في والأطواف بالتعاون مع القوات الأخرى”.

وحثّ الوزير، المواطنين على العودة إلى بيوتهم، وقال إن وزارته تبذل قصارى جهدها لتوفير الأمن والاستقرار، موضحًا أنه تم فتح جميع أقسام الشرطة بالولاية.

ويشهد السودان منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف وأكبر موجة نزوح شهدها العالم، بحسب وصف الأمم المتحدة.