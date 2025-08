شاهد: الكاميرات ترصد ترامب على سطح البيت الأبيض

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ سطح الجناح الغربي في البيت الأبيض، الثلاثاء، في خطوة تُعَد الأولى من نوعها لرئيس، حيث قام بجولة وتحدَّث مع الصحفيين أثناء متابعته لمشروعات التوسعة التي يشرف عليها داخل المقر الرئاسي، من بينها مشروع قاعة احتفالات جديدة بمساحة 90 ألف قدم مربعة أعلن عنها الأسبوع الماضي.

وخلال الجولة، قال ترامب مخاطبا الصحفيين في الأسفل “آخذ جولة صغيرة”، مشيرا إلى خطط قاعة الاحتفالات التي تبلغ تكلفتها 200 مليون دولار، والتي أكد أنه سيمولها بنفسه وبإسهامات خاصة.

ورافقه في الجولة عدد من مسؤولي البيت الأبيض والمعماري جيمس ماكري المكلف بتصميم التوسعة الجديدة.

