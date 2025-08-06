شاهد: الكاميرات ترصد ترامب على سطح البيت الأبيض

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ سطح الجناح الغربي في البيت الأبيض، الثلاثاء، في خطوة تُعَد الأولى من نوعها لرئيس، حيث قام بجولة وتحدَّث مع الصحفيين أثناء متابعته لمشروعات التوسعة التي يشرف عليها داخل المقر الرئاسي، من بينها مشروع قاعة احتفالات جديدة بمساحة 90 ألف قدم مربعة أعلن عنها الأسبوع الماضي.

وخلال الجولة، قال ترامب مخاطبا الصحفيين في الأسفل “آخذ جولة صغيرة”، مشيرا إلى خطط قاعة الاحتفالات التي تبلغ تكلفتها 200 مليون دولار، والتي أكد أنه سيمولها بنفسه وبإسهامات خاصة.

ورافقه في الجولة عدد من مسؤولي البيت الأبيض والمعماري جيمس ماكري المكلف بتصميم التوسعة الجديدة.

Spotted: President Trump atop the White House. Q: "Sir, why are you are on the roof?" Q: "Mr. President, what are you doing up there?" pic.twitter.com/MQlA6TUnEb — CSPAN (@cspan) August 5, 2025

وتابع “كل ما أفعله أموله شخصيا، فلا داعي للقلق. هذا إسهام، تماما كما أخصص راتبي لهذا، لكن لا أحد يذكر ذلك”.

وعندما سأله صحفي عن المشروع القادم الذي ينوي بناءه، أجاب مازحا “صواريخ نووية”.

يُذكر أن ترامب أجرى أيضا تغييرات أخرى في البيت الأبيض خلال ولايته الثانية، من بينها تحويل حديقة الزهور إلى فناء حجري، وتزيين المكتب البيضاوي بتطريزات ذهبية جديدة، وإضافة ساريتي علم مرتفعتين في الحديقتين الشمالية والجنوبية.