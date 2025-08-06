السيسي يدعو إلى ضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي (فيديو)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى “ضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي”.

وأضاف خلال كلمة، أثناء زيارته فجر اليوم الأربعاء لمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، أن “هناك مخططا لزرع الخلاف بين الدول العربية والأمن العربي وحدة متكاملة يجب التمسك بها”.

وقال السيسي إن “المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس فقط منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول”.

وحذر السيسي “من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام”، مؤكدًا “قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، وضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي”.

وشدد الرئيس المصري على أن “الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا”، و”أن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية”.

“التدمير الحالي في غزة غير مسبوق”

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، قال الرئيس المصري إن بلاده بذلت جهودًا كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد.

وأوضح السيسي أن التدمير الحالي في غزة غير مسبوق، وأن مصر تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الأسرى، “رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري”.