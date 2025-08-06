سؤال من مذيع الجزيرة مباشر يُبكي فنانة فرنسية “أسقطت مساعدات في باريس!” (شاهد)

عبرت صانعة المحتوى الفرنسية شارلوت أونسني عن تضامنها مع قطاع غزة من خلال السخرية من الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال لقاء في برنامج “هاشتاج” على قناة الجزيرة مباشر، أكدت أن السخرية هي “سلاح” قوي للتعريف بالجرائم الإسرائيلية في غزة.

فنانة وناشطة

وتصف شارلوت نفسها بـ”الفنانة الناشطة”، وهو مصطلح يمزج بين الفن والنشاط، حيث تستخدم منصاتها الرقمية لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية التي تهمها. وحظي مقطع لها يسخر من فكرة الإنزالات الجوية للمساعدات، بأكثر من مليون مشاهدة.

وتعتبر أن فنها يجمع بين “السيناريو” و”البعد الفلسفي”، ويهدف إلى إيصال رسائل مؤلمة بطريقة لطيفة ومبتسمة. وقد قامت بتجسيد فكرة الجوع في غزة من خلال مقطع يصور إعداد “وصفة طعام”، كما انتقدت حكومات الغرب لـ”خزان تعاطفها الفارغ”.

وعن بداية اهتمامها بالقضية الفلسطينية، أوضحت شارلوت أن ذلك بدأ مع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد استضافتها لفنانة من أصل لبناني ضمن برنامج بودكاست كانت تعده. ووصفت شارلوت الوضع الإنساني في غزة بأنه “كارثي” و”مأساوي”، معبرة عن أسفها لعدم تصدر هذه القضية أولويات فرنسا.

تفاعل إيجابي وهجوم رقمي

وأكدت شارلوت أن الجمهور يتفاعل بشكل إيجابي مع محتواها رغم الطابع المؤلم للمعنى، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب يساعد في إيصال الحقائق حول المعاناة في غزة. وأوضحت أنها تعرضت لهجوم رقمي عقب نشرها فيديو تشرح خلاله معنى الإبادة للأطفال. لكن دعم الجمهور يدفعها إلى الاستمرار.

لحظة تأثر على الهواء

واعتبرت شارلوت أن إلقاء المساعدات الغذائية من الطائرات على القطاع هو نزع للإنسانية من البشر ترتكبه الحكومات التي تقوم بهذه الممارسة.

ووجهت شارلوت في ختام اللقاء رسالة وهي في حالة تأثر إثر حديثها عن الصور الصعبة التي تخرج من غزة مؤكدة أنها ستبقى تدعمهم وتساندهم قائلة “نحن هنا”.