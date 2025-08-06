89 شهيدا منذ فجر الثلاثاء في غزة.. والمجاعة تحصد أرواح الأطفال (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، إلى 89 شهيدا من بينهم 59 مواطنا كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والقصف المكثف على المدنيين، بحسب ما أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر.

وقالت المصادر إن الاحتلال نفذ قصفا جويا ومدفعيا طال مناطق شمال غرب مدينة غزة، ومنطقة السودانية، ومحيط معبر زيكيم، وكذلك مناطق في رفح وخان يونس والبريج، مما أسفر عن شهداء وجرحى، من بينهم حالات حرجة.

وجدَّد جيش الاحتلال عمليات النسف والتدمير في رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحياء شرق مخيم البريج وسط غزة، وغارات جوية طالت برج الأندلس شمال غرب غزة ومنطقة الكرامة والسودانية، مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.

كما سُجلت حالة استشهاد طفل جراء سوء التغذية والمجاعة، بعد أشهر من الحصار التام وتوقف تدفق المساعدات إلى القطاع.

وشهدت مناطق مختلفة من القطاع أعدادا كبيرة من الشهداء، يمكن توزيعها على النحو التالي:

منطقة وادي غزة – شارع صلاح الدين (وسط القطاع):

6 شهداء و27 إصابة جراء قصف طال تجمعا لمنتظري المساعدات (مستشفى العودة – النصيرات).

محور موراغ – جنوب خان يونس:

7 شهداء من منتظري المساعدات، وشهيد آخر في قصف منفصل قرب الموقع ذاته.

منطقة الكرامة – شمال غرب مدينة غزة:

6 شهداء نتيجة قصف استهدف مجموعة من المواطنين.

محور زيكيم – شمال قطاع غزة:

19 شهيدا من منتظري المساعدات، بالإضافة إلى شهيد آخر في قصف منفصل بالموقع.

شمال قطاع غزة – أفراد تأمين المساعدات:

6 شهداء وعدد من المصابين بجروح خطرة بعد قصف استهدفهم.

برج الأندلس – شمال غرب مدينة غزة:

5 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارة جوية.

بلدة بني سهيلا – شرق خان يونس:

شهيد في قصف استهدف منطقة “ارميضة”.

الحي الياباني – غرب خان يونس:

3 شهداء في قصف استهدف تجمعا سكنيا.

الحصيلة الإجمالية منذ بداية العدوان: