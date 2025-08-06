شاهد: انقلاب شاحنة مساعدات فوق عشرات المجوّعين وسط غزة واستشهاد 20 منهم على الأقل

استشهد 20 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، بانقلاب شاحنة كانت محملة بالمساعدات، فوق عشرات المُجوّعين من طالبي الإغاثة قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة المحاصَر.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن الشاحنة انقلبت منتصف ليلة الأربعاء عندما كان مئات المواطنين من منتظري المساعدات متجمعين حولها.

استمرار المـجـ ـازر بحق منتظري المساعدات.. والطفل تامر شحيبر أحدث ضحايا الجوع في #غزة (فيديو)#الجزيرة_مباشر https://t.co/X7PJjFj5H4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2025

الدخول عبر طرق غير آمنة

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي -في بيان- قوات الاحتلال، المسؤولية عن انقلاب الشاحنة، وقال إنه أجبرها على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم تُؤهَّل للمرور.

وقال “رغم السماح المحدود بإدخال بعض الشاحنات، فإن الاحتلال يتعمّد منع تأمين هذه الشاحنات ويمنع تسهيل وصولها لمستحقيها، بل يُجبر السائقين على سلك مسارات مكتظة بالمدنيين الجائعين الذين ينتظرون منذ أسابيع أبسط مقومات الحياة”.

وأشار البيان إلى أن ذلك يؤدي إلى “مهاجمة تلك الشاحنات وانتزاع محتوياتها، في مشهد يصنعه الاحتلال الإسرائيلي عن سبق الإصرار، تحت ما بات يعرف بهندسة التجويع والفوضى”.

الاحتلال يفاقم الأزمة الإنسانية

وقال المكتب الحكومي “في ظل التدهور الإنساني غير المسبوق الذي يشهده قطاع غزة، يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة التجويع الجماعي بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان، من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية ضمن سياسة ممنهجة”.

وأكد أن “السلوك الإجرامي المتعمد تسبب خلال الأشهر الماضية في استشهاد وإصابة مئات المدنيين، وكان آخر فصوله الدامية ما حدث هذه الليلة حيث ارتقى 20 شهيدا وأُصيب العشرات في المحافظة الوسطى، أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية”.

ضمان تدفّق المساعدات

وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، وفرض فتح المعابر بشكل كامل وآمن ومستدام، وضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية والوقود دون عراقيل أو اشتراطات سياسية.

وقال البيان إن الوضع في قطاع غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، موضحا أن ما يجري من جريمة ممنهجة هو فشلٌ في الاستجابة، وتورّط مباشر أو غير مباشر في تعميق الجريمة عبر الصمت أو التواطؤ أو التغاضي.

دخول عدد محدود من الشاحنات

وأعلنت حكومة غزة في بيان، اليوم الأربعاء، إحصائية بعدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو/تموز 2025.

وذكر المكتب أن إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 10 أيام بلغ نحو 853 شاحنة فقط، من أصل نحو 6,000 شاحنة كان ينبغي أن تدخل خلال نفس الفترة، أي بمتوسط 85 شاحنة يوميا.

وقال المكتب الحكومي “نُذكّر أن قطاع غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا من المساعدات والوقود لتأمين الحد الأدنى من احتياجات القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية”.