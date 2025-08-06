قيادي في حماس: الاحتلال يحاول تغطية فشله الميداني والمقاومة تواصل ضرباتها الموجعة (شاهد)

حذر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أن التهديدات الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة كله “جادة” وليست مجرد تكتيك تفاوضي.

وأكد تيسير سليمان، القيادي في الحركة، في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء هذه التهديدات إلى “قتل وتجويع” سكان القطاع، وشدد على أن المقاومة لن تستسلم لهذه الضغوط، بل ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

فشل إسرائيلي

وأضاف سليمان أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة، رغم مرور أكثر من 22 شهرا على بدء الحرب. وقال إنها لم تتمكن من القضاء على حماس أو إطلاق سراح أسراها بالقوة، مما دفعها إلى تصعيد التهديدات.

وفي المقابل، أشار إلى أن الاحتلال نجح فقط في “زيادة الخلاف الداخلي” بين قيادته السياسية والعسكرية، وفي “كشف صورته كقوة مجرمة تقتل الأطفال وتجوعهم أمام العالم أجمع”.

وأشار إلى أنها في إطار سعيها للسيطرة على قطاع غزة، تواصل إسرائيل محاولاتها لتهجير السكان وقتلهم، إلا أن صمود الشعب الفلسطيني ووعي فصائله ومقدرة المقاومة على إيلام المحتل، خاصة في المناطق الحدودية مثل بيت حانون ورفح وعبسان، أحبط هذه المساعي.

معاريف: زعيم تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان يدعو إلى إضراب شامل ⭕️ معاريف عن يائير غولان: الحكومة تريد فرض احتلال غزة رغم كلفته بالدم والمال ويجب علينا تصعيد النضال حتى إعلان الانتخابات pic.twitter.com/sMVEme3mKI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2025

خيارات التجويع والتهجير

وفي سياق المفاوضات، أكد القيادي في حماس أن المقاومة اتخذت مواقف غاية في المرونة في التعامل مع الوسطاء، وذلك لتحقيق وقف إطلاق النار والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وقال إن سبب التعطيل المستمر للمفاوضات يعود إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى “الاستفراد بالشعب الفلسطيني” عبر فرض خيارات قاسية عليه، بين التجويع والتهجير أو البقاء تحت وطأة الموت اليومي.

عمليات موجعة

وفيما يخص الوضع الميداني، أشار سليمان إلى أن العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة خلال الشهرين الماضيين كانت “موجعة” لجيش الاحتلال، وكبدته خسائر غير معلنة.

وأكد أن هذه الضربات النوعية أدت إلى “أكبر نسبة انتحار وهروب من الجيش”، وتسببت في خلافات كبيرة بين قياداته، مما يدل على فشل إسرائيل في السيطرة على الوضع الميداني.

ولفت سليمان إلى أن الكثير من الحقائق حول خسائر جيش الاحتلال ستنكشف للعلن بعد انتهاء الحرب.