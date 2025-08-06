لابيد: اقترحت على نتنياهو تسليم غزة لمصر بدلا من احتلالها (فيديو)

كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عن فحوى ما دار خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث حذر بشدة من المضي في خيار احتلال قطاع غزة، واعتبره “فكرة سيئة جدا” سياسيا وعسكريا وأخلاقيا، مقترحا بديلا يتمثل في تسليم إدارة القطاع إلى مصر، مع احتفاظ إسرائيل بحرية التحرك العسكري للقضاء على حركة حماس.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسرائيلية، قال لابيد “لست معتادا على نشر تفاصيل لقاءاتي مع رئيس الحكومة، لكنني شعرت بأن من واجبي هذه المرة أن أقول له بوضوح إن احتلال غزة فكرة سيئة جدا، وستكلف إسرائيل أثمانا باهظة من أرواح الجنود وأموال دافعي الضرائب”.

وشدد زعيم المعارضة على أن أي حرب تخوضها إسرائيل يجب أن تحظى بدعم شعبي واسع، مضيفا “لا يمكن في دولة ديمقراطية مثل إسرائيل شن حرب إذا لم تكن غالبية الشعب تقف خلفها. وشعب إسرائيل اليوم غير معني بهذه الحرب، ولا يريدها”.

وأضاف “نحن ندفع ثمنا باهظا للغاية، سواء في الأرواح أو في المليارات التي تقتطع من جيوب المواطنين. احتلال غزة ليس خيارا عسكريا مجديا، ولا أخلاقيا، وليس ما يجب علينا فعله”.

إدخال مصر لتتولى إدارة غزة

وفي طرحه للحل البديل، أوضح لابيد “بدلا من احتلال القطاع بكل ما يحمله من تبعات، اقترحت على نتنياهو إدخال مصر لتتولى إدارة غزة، لتكون هناك سلطة أخرى بدلا من أن نستنزف نحن. وبعد ذلك، يمكننا التفرغ لمهمتنا الأساسية المتمثلة في القضاء على حماس، وهي مهمة ستتطلب وقتا وصبرا”.

وقال مسؤولون إسرائيليون، مساء الاثنين، إن نتنياهو اتخذ قرارا بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي لمناطق يُعتقد أن الأسرى محتجزون بها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء تحدثوا مع نتنياهو قولهم إنه “قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم وجود خلافات مع المؤسسة الأمنية وقيادة الجيش الإسرائيلي”.