ماذا لو كان “حنظلة” حاضرا في الحرب على غزة؟ (فيديو)

سلط تقرير مولّد بالذكاء الاصطناعي في الجزيرة مباشر، الضوء على شخصية “حنظلة”، الشخصية الأشهر في رسومات الفنان الفلسطيني ناجي العلي.

وتخيّل التقرير وجود حنظلة في غزة في ظل معاناة أهالي القطاع المحاصر وسط حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشخصية “حنظلة” ابتكرها ناجي العلي عام 1969، وهي شخصية تجسّد طفلا في العاشرة من عمره، يدير ظهره للقارئ ويعقد يديه خلفه.

وتحولت هذه الشخصية إلى توقيع دائم في رسومات العلي، وصارت رمزا للثبات والرفض والمقاومة الفلسطينية.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق المعابر جميعها أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.