منسق صفقة شاليط يحذر من خطوة قد تقلب الموازين في إسرائيل (شاهد)

أكد غيرشون باسكين منسق صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غير قادر “بنسبة 100%” على تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب على قطاع غزة وعلى رأسها تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة الأسرى.

أهداف متضاربة

وفي مقابلة مع برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، وصف باسكين أهداف نتنياهو بأنها متضاربة ومتعارضة ولا يمكن أن تتحقق في وقت واحد. وأشار إلى أن حركة حماس لم يتم تدميرها بشكل كامل بعد أكثر من 22 شهرًا من القتال، ولا تزال تسيطر على أجزاء من غزة، كما أن عشرات الأسرى ما زالوا محتجزين لديها، ويرجح أن نحو 20 منهم على قيد الحياة.

وأشار إلى أن 80% من الإسرائيليين يريدون إعادة الأسرى عبر اتفاق تفاوضي مع حماس ووقف الحرب، التي اعتبرها باشكين “حرب نتنياهو السياسية” في ظل سيطرته على الحكومة والبرلمان (الكنيست) الذي هو في إجازة، مما يمنع التصويت على عزله.

جيش منهك وموارد غير كافية

وفيما يتعلق بالخلاف بين رئيس الأركان إيال زامير ونتنياهو حول خطة احتلال قطاع غزة كليا، أكد باسكين أن معارضة خطط نتنياهو تتزايد داخل المؤسسة العسكرية، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان قوله إن “احتلال غزة سيكون مصيدة استراتيجية وخطرا على الرهائن”.

وأكد باسكين أن أغلبية قادة هيئة الأركان يعارضون هذه العملية العسكرية ويرون أنها ستعرض حياة الأسرى للخطر، مضيفًا أن تحمل مسؤولية كافة سكان القطاع يفوق قدرات إسرائيل التي لا تمتلك الموارد الكافية للسيطرة على غزة وتحمّل مسؤولية 2.3 مليون شخص.

خطوة تهدد أمن إسرائيل

وحذر من أن الانخراط الكامل في غزة سيهدد أمن إسرائيل على جبهات أخرى في المستقبل.

وحذر باسكين من أن إقدام نتنياهو على تنفيذ خططه سيؤدي إلى تبعات استراتيجية وعسكرية خطيرة على الجيش الإسرائيلي على المدى الطويل.

وفي خضم هذه الأحداث، تتصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي، وقد تظاهر المئات في تل أبيب وقطعوا شارعا رئيسيا، احتجاجا على نيّة الحكومة احتلال قطاع غزة كليا. وفي هذا السياق، أشار باسكين إلى أن المجتمع الإسرائيلي يمر بـ”نقطة حاسمة” تهدد الديمقراطية، حيث يتم تقويض مؤسسات الدولة مثل المحكمة العليا ومكتب النائب العام.

هل يتدخل ترامب؟

ولفت باسكين إلى أنه إذا تدخّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب عبر الضغط على نتنياهو فإن حكومته ستنهار على الفور، مشيرًا إلى أن كافة الاستطلاعات ترجح أن نتنياهو لن يفوز بالانتخابات مجددا وستكون هذه الحرب نهاية مسيرته السياسية.