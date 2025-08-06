وزير الدفاع الإسرائيلي يدعم رئيس الأركان وسط خلافات مع نتنياهو بشأن “احتلال غزة”

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، دعمه الكامل لرئيس أركان جيش لاحتلال إيال زامير، بعد تقارير عن خلافات بين الأخير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب خطة لاحتلال كامل لقطاع غزة وسير عمليات الاحتلال هناك.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير الدفاع قوله إن من حق رئيس الأركان التعبير عن موقفه، مضيفًا أنه واثق من تنفيذ زامير لقرارات القيادة السياسة، على حد تعبيره.

وذكر كاتس أنه من أوصى بتعيين زامير رئيسًا للأركان، مشيرا إلى أن نتنياهو والحكومة صادقت على توصيته.

تصريح كاتس جاء ردًا على ما قاله يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، الذي اعتبر أن التعيين كان مبادرة من وزير الدفاع.

وختم كاتس بيانه بالتأكيد ” أنا، بصفتي وزير الدفاع المكلّف عن جيش الدفاع باسم الحكومة، يجب أن أضمن تنفيذ القرارات، وهكذا سيكون”.

مشادة كلامية

وكانت قناة (كان) التابعة لهيئة البث، قد كشفت أمس عن مشادة كلامية في جلسة أمنية حول القتال في غزة بين نتنياهو وزامير.

وبحسب التقرير، حذّر زامير نتنياهو قائلا “أنتم ذاهبون إلى فخ في غزة”. كما تساءل عن سبب الهجمات الإعلامية عليه، ومنها تغريدة ليائير نتنياهو، مضيفًا “لماذا تهاجمونني في وقت الحرب؟”، فيما رد رئيس الوزراء “لا تهدد بالاستقالة عبر الإعلام”.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء أجرى “نقاشا أمنيا محدودا” استمر نحو 3 ساعات عرض خلاله زامير “خيارات مواصلة الحملة في غزة”.

وأرهق القتال المستمر منذ قرابة عامين في غزة جيش الاحتلال الذي ليس لديه سوى عدد محدود من القوات النظامية واضطر إلى استدعاء جنود الاحتياط مرارا. وحذر بعض قادة الجيش من مغبة توسيع احتلال غزة.

وتحدى وزير الأمن االقومي المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير عبر منصة إكس، رئيس الأركان أن يقول إنه سيلتزم بتوجيهات الحكومة، حتى لو اتخذت قرار السيطرة على غزة بالكامل.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش “مستعد لتنفيذ أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء السياسي الأمني”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن زامير عارض اقتراح نتنياهو السيطرة على بقية المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش في غزة.

وذكرت المصادر الثلاثة التي أطلعت على مجريات الاجتماع أن زامير حذر نتنياهو من أن السيطرة على ما تبقى من غزة قد يجر الجيش للبقاء طويلا في القطاع الذي انسحب منه قبل 20 عاما، وقد يؤدي إلى إلحاق أضرار بالأسرى المحتجزين هناك.