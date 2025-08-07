أسطول بحري لعائلات الأسرى الإسرائيليين يتجه نحو غزة في خطوة احتجاجية غير مسبوقة (فيديو)

في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، أبحرت قوارب تقل عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة، اليوم الخميس، من ميناء عسقلان باتجاه سواحل القطاع المحاصَر، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشارك في القافلة البحرية أكثر من 20 شخصا رفعوا صور الأسرى ورايات صفراء، مرددين أسماءهم عبر مكبرات الصوت، في رسالة مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية والعالم.

وصرح منظمو التحرك بأن هدفهم هو “الاقتراب قدر الإمكان من أحبائهم”، في ظل شعور متزايد بالإحباط من أداء حكومة بنيامين نتنياهو.

“نتنياهو يكذب”

وقالت والدة الأسير ماتان تسنغاوكر “نتنياهو كذب علينا، واستغل ألمنا. حكومته لا تريد إنقاذ أبنائنا، بل تحكم عليهم بالموت من خلال التلويح باجتياح غزة“.

وأضافت “من يتحدث عن صفقة شاملة لا يذهب إلى احتلال قطاع غزة. نتنياهو وحكومته يريدون قتل جنودنا باحتلال غزة. نتنياهو قرر الحكم علينا بحرب أبدية”.

وطالبت والدة الأسير، بالاحتشاد في شوارع إسرائيل ليلًا لرفض احتلال غزة.

دعوة إلى التظاهر

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فإن رحلة الأسطول البحري تمت بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال، واستمرت قرابة ساعتين دون دخول “مناطق الخطر” قرب غزة، تجنبًا لأي تصعيد ميداني.

وطالبت عائلات الأسرى، جميع الإسرائيليين بالنزول إلى الشوارع مساء اليوم، للتظاهر ضد خطط الحكومة ورفض التصعيد العسكري.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت)، مساء اليوم، لمناقشة خطة احتلال غزة التي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بأنها “فخّ استراتيجي”، مؤكدا أنها ستنهك الجيش سنوات وتعرّض حياة الأسرى للخطر.

وقالت إحدى أمهات الجنود الأسرى “نحتاج إلى صفقة لإنقاذ حياتهم. مختطفونا يعيشون ظروفا صعبة ويجب العمل على إطلاق سراحهم”.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغط الشعبي على حكومة نتنياهو، التي تواجه اتهامات بالتهرب من عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم تحذيرات أمنية من أن اجتياح غزة قد يعرض حياة المحتجزين للخطر ويقوّض فرص استعادتهم.