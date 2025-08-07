أسهم في فيلم فاز بأوسكار.. تسليم جثمان الشهيد عودة الهذالين جنوبي الخليل (فيديو)

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، جثمان الشهيد عودة محمد الهذالين في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، الذي قتل بيد مستوطن أمام منزله.

وأسهم عودة عام 2019 في إنتاج الفيلم الوثائقي “لا أرض أخرى” الذي حاز جائزة “أوسكار” لأفضل فيلم وثائقي طويل عام 2025، ووثق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

تسليم الجثمان

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان صحفي مقتضب، إن جثمان الشهيد الهذالين سينقل إلى مسقط رأسه في قرية أم الخير بمسافر يطا، ليوارى الثرى بمقبرة القرية.

An Israeli settler just shot Odeh Hadalin in the lungs, a remarkable activist who helped us film No Other Land in Masafer Yatta. Residents identified Yinon Levi, sanctioned by the EU and US, as the shooter. This is him in the video firing like crazy. pic.twitter.com/xH1Uo6L1wN — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) July 28, 2025

وكانت سلطات الاحتلال، ترفض تسليم جثمان عودة الهذالين لعائلته، مشترطة عدم إقامة خيمة عزاء في قريته أم الخير، ودفنه في مدينة يطا المجاورة، وأن لا يزيد عدد المشاركين في الجنازة على 15 شخصا.

ورفضت والدة الشهيد عودة شروط الاحتلال، وأكدت حق العائلة في تسلّم الجثمان ودفنه في المكان الذي تختاره بالطريقة التي تراها، واتهمت سلطات الاحتلال بانتهاك العدالة، وأكدت تمسكها بالبقاء في القرية وقالت “لا مكان لنا إلا أم الخير، ولن نغادرها إلا إلى القبور”.

مستوطن أطلق عليه النار

واستشهد عودة الهذالين (31 عاما) يوم الاثنين 28 يوليو/تموز، برصاص مستوطن خلال محاولة أهالي أم الخير التصدّي لجرافة دخلت أراضيهم الزراعية، وقد أصيب مواطن آخر اعتُدي عليه بالجرافة.

وكانت محكمة الاحتلال في القدس قد أفرجت في اليوم التالي، عن المستوطن يانون ليفي، المتهم بقتل الناشط والمعلّم عودة الهذالين، وحولته إلى الحبس المنزلي، رغم توثيق جريمة القتل بمقاطع مصوّرة، ورغم إدراجه على قوائم العقوبات في كندا وبريطانيا لضلوعه في إرهاب الفلسطينيين.

والشهيد عودة ناشط حقوقي فلسطيني ولد عام 1994 في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وعُرف بموقفه الثابت في الدفاع عن قريته ومناهضة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في منطقة مسافر يطا.

اعتداءات في الضفة الغربية

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال يوليو/تموز الماضي 1821 اعتداء في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت الهيئة في بيان أن هجمات المستوطنين خلال شهر يوليو، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين في بلدات سلواد والمزرعة الشرقية بمحافظة رام الله، وقرية أم الخير جنوب الخليل.