“ارتكبنا هذا الخطأ في غزة”.. اعتراف من رئيس العمليات السابق بجيش الاحتلال (شاهد)

أقر اللواء المتقاعد يسرائيل زيف، الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، بوجود مجاعة في قطاع غزة، مرجعا أسبابها إلى ما وصفه بـ”سوء تقدير” في التعامل مع ملف المساعدات الإنسانية.

لكنه دافع في الوقت نفسه عن سياسة جيش الاحتلال بمنع وصول الطعام، قائلًا إن الهدف كان منع “استغلال (حركة المقاومة الإسلامية) حماس لهذه المساعدات لصالح مقاتليها وتمويل أنشطتها”، على حد زعمه.

تباين حاد

وكشف زيف، لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، عن وجود تباين حاد بين رؤية القيادات العسكرية والسياسيين حول خطط الحكومة الإسرائيلية للاجتياح الشامل لقطاع غزة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعارض هذا التوجه ليس لعدم قدرته على تنفيذه، وإنما لأنه يرى أن “المهمة العسكرية بتحييد قدرات حماس الأساسية قد أُنجزت”، وأنه “يتعين على الحكومة الآن السعي نحو حل سياسي بدلًا من التورط في احتلال مكلف وغير مجدٍ”.

وأضاف أن “الجيش يشعر أن الحكومة تحاول دفعه للقيام بمهمة لا ترغب هي في تحمل مسؤولية قراراتها السياسية”، موضحا أن الاحتلال الكامل لغزة ليس الخيار الأمثل، خاصة في ظل ما وصفه بـ”تراجع مقاومة حماس الميدانية” وغياب خطة واضحة لما بعد السيطرة.

هل يملك الجيش الإسرائيلي القدرة على احتلال غزة؟ pic.twitter.com/Lhm5wIvbnA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2025

“إسرائيل أخطأت في إدارة المساعدات”

وردًّا على سؤال حول اتهامات المجتمع الدولي لإسرائيل باستخدام سياسة التجويع سلاحًا في الحرب، قال زيف “أعتقد أن هناك خطأ ارتُكب بالفعل في البداية بشأن إدخال المساعدات، وكان يجب أن يتم تفاديه”، مدّعيا أن “حماس كانت تستولي على الطعام وتعيد بيعه لسكان غزة بأسعار مضاعفة لتمويل عناصرها”.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي “ليس مؤهلا للقيام بمهام توزيع المساعدات بدلا من الوكالات الدولية”، وأن غياب السيطرة تسبب فعلا في إيصال بعض سكان غزة إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي، مما استدعى إعادة النظر في طريقة التعامل مع المساعدات الإنسانية.

لماذا يعارض قادة عسكريون خطط نتنياهو لاحتلال قطاع غزة؟

رئيس العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي يجيب pic.twitter.com/AMOg0inRew — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2025

“خطوة إلى الأمام”

ودعا زيف في ختام المقابلة، حركة حماس إلى “التحرك خطوة إضافية إلى الأمام” في سبيل التوصل إلى تسوية، قائلا “إذا كانت الحركة تهتم حقا بأرواح المدنيين وعائلاتهم، فعليها أن تدرس بجدية مطالب الحكومة الإسرائيلية”.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، ظلّ يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.