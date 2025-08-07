الحكومة اللبنانية توافق على أهداف الورقة الأمريكية.. وهذه بنودها

أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، موافقتها على “الأهداف” التي تضمنتها مقدمة الورقة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار، والتي تسلمتها من السفير الأمريكي توم باراك.

وأكدت الحكومة، وفقا لمنشور لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن هذه الأهداف تمثل خريطة طريق لتعزيز السيادة اللبنانية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم.

وتضمنت الأهداف الأساسية التي أُقرّت ما يلي:

التزام لبنان بوثيقة الوفاق الوطني “اتفاق الطائف” والدستور وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 1701، واتخاذ الخطوات اللازمة لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن حصر السلاح بيد الدولة وحدها.

ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بمختلف أشكالها من خلال خطوات منهجية تفضي إلى حل دائم وشامل.

إنهاء الوجود المسلح لكافة الجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، في جميع الأراضي اللبنانية، مع دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع توفير الدعم اللازم للأجهزة الأمنية.

انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس” وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية عبر مفاوضات غير مباشرة.

عودة المدنيين إلى منازلهم وقراهم الحدودية.

ضمان انسحاب إسرائيل الكامل ووقف كل الانتهاكات البرية والجوية والبحرية على الأراضي اللبنانية.

ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

عقد مؤتمر اقتصادي دولي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية، وقطر، وأصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار، كما دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

توفير دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، خصوصًا الجيش، عبر تزويده بالوسائل العسكرية الملائمة لضمان تنفيذ بنود الاقتراح وحماية لبنان.

وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أفاد بأن اجتماع الحكومة وافق على الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية الخاصة بتمديد وقف الأعمال العدائية مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المجتمعين أقروا حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش في المناطق الحدودية بالجنوب.

وأوضح الوزير أن الحكومة شددت على ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تتمركز فيها في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن تنفيذ جميع بنود الورقة الأمريكية مرتبط بالتزام كل طرف بمسؤولياته.

وأضاف أن الورقة الأمريكية تنص على انطلاق مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي، وأن قيادة الجيش ستقدم خطتها لبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي بنهاية الشهر الجاري.

المبعوث الأمريكي يهنئ الحكومة اللبنانية

وفي الأثناء، قدم المبعوث الأمريكي توم باراك عبر حسابه الرسمي على “إكس” تهانيه للرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومجلس الوزراء، عقب اتخاذهم ما وصفه بـ”القرار التاريخي والجريء والصائب” ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف.

وأكد أن قرارات مجلس الوزراء اللبناني وضعت أخيرا مبدأ “أمة واحدة، جيش واحد” موضع التنفيذ في لبنان، مشددة على دعمها للشعب اللبناني في هذه المرحلة.

Congratulations to Lebanese President Aoun @lbpresidency, Prime Minister @nawafsalam, and the Council of Ministers for making the historic, bold, and correct decision this week to begin fully implementing the November 2024 Cessation of Hostilities agreement, UN Security Council… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 7, 2025

تفاصيل “الورقة الأمريكية”

والأربعاء، كشف مصدر خاص لـ”الجزيرة مباشر”، تفاصيل ورقة أمريكية مقدمة للبنان تضمنت جدولا زمنيا لتسليم سلاح حزب الله على مراحل، تبدأ بالأسلحة الثقيلة وتنتهي بالخفيفة.

وأكد المصدر أن الورقة طالبت بالإسراع في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وكذلك مع إسرائيل، وشددت على ضرورة التزام الأطراف جميعها بوقف “الأعمال العدائية” وتنفيذ القرار 1701 بعد تسليم السلاح.

وأوضح المصدر أن الورقة دعت إلى التخلص التدريجي من الوجود المسلح للجهات جميعها غير الحكومية في أنحاء لبنان كافة، واحتوت كذلك على مقترحات لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز الازدهار الاقتصادي.

وأشار المصدر إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري قدّم للحكومة ورقة مختلفة عن الورقة الأمريكية لمعالجة ملف سلاح (حزب الله)، ترتكز على التزام إسرائيل أولًا ببنود القرار 1701 بعدما التزم لبنان به، ودعا لدراسة استراتيجية دفاعية جديدة تحفظ قوة لبنان وتمنع الاعتداء عليه مستقبلا.