“حماس تستعد لمواجهة مفتوحة”.. مسؤول سابق بالاستخبارات الإسرائيلية يحذر من “احتلال غزة”

حذر العقيد احتياط ميخائيل ميلشتاين، الرئيس السابق لقسم الساحة الفلسطينية في الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، من اجتياح غزة وقال إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأخذ تهديدات إسرائيل “على محمل الجد وتستعد لمواجهة مفتوحة”.

وأضاف ميلشتاين اليوم الخميس في تغريدة عبر منصة إكس “لو كنت في الكابينت (المجلس الوزاري الأمني المصغّر)، لنصحتهم بالذهاب نحو تسوية، لأنها الخيار الأقل سوءًا”.

من جانبها كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم، أن جيش الاحتلال يقدّر أن تؤدي العملية المحتملة لإعادة احتلال قطاع غزة إلى مقتل جميع الأسرى وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوفه.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية متشائمة بشأن خطة احتلال قطاع غزة، في حين يصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عليها.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يطالب باحتلال قطاع غزة كاملا تحت ضغط من التيار اليميني المتطرف في حكومته، وعلى رأسه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش، والاستيطان أوريت ستروك، والأمن القومي إيتمار بن غفير.

لكن في المقابل، يرغب المستوى العسكري في استغلال الإنجازات التي تحققت حتى الآن والقيام بعمليات تطويق ومداهمات لقطاع غزة، بحسب زعم الصحيفة.

وحذّرت معاريف من أن الحديث يدور عن منطقة مأهولة ومزدحمة بالسكان، وبحسب تقدير الاستخبارات الإسرائيلية فهي في معظمها مزروعة بالألغام ومفخخة.

وقالت “إذا كانت الخطة مدفوعة من قبل وزراء اليمين المتطرف، فإن احتلال قطاع غزة يهدف إلى إخراج السكان الغزيين من المنطقة وإقامة استيطان إسرائيلي على الأراضي التي سيتم إخلاؤها، وهي خطة لا تعد جزءا من أهداف الحرب الأصلية”.

אל"מ (מיל') מיכאל מילשטיין, לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באמ"ן על האפשרות לכיבוש מלא של הרצועה: "חמאס לוקחים ברצינות את מה שקורה בישראל, את הדיבורים על כיבוש. בחמאס נערכים למערכה פתוחה – אם הייתי בקבינט, הייתי אומר להם שהסדר זה הרע במיעוטו"@michael_mils @geula_even @nissim_mishal — 103FM (@radio103fm) August 7, 2025

فخ استراتيجي

وأشارت معاريف إلى أن جيش الاحتلال سيعرض الليلة الثمن الذي قد تدفعه إسرائيل في عملية احتلال قطاع غزة.

ومن المقرر أن يجتمع الكابينت، مساء اليوم، لمناقشة خطة احتلال غزة التي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بأنها “فخّ استراتيجي”، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرّض حياة الأسرى للخطر.

وبحسب معاريف، فإن التقديرات في الجيش هي أن معظم الأسرى الأحياء إن لم يكن جميعهم سيموتون في هذه العملية.

وتابعت الصحيفة “الثمن الإضافي لاحتلال غزة هو عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الذي سيبلغ بحسب تقدير الجيش عشرات ومئات الجرحى”.

إضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة الإسرائيلية “يُقدّر الجيش أن التقدم نحو احتلال المنطقة سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وقد تستغرق عملية التطهير عامين آخرين”.