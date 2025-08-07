“ربما لا نعثر على بعضهم أبدا”.. القائد السابق لفرقة غزة يحذر من ضياع فرصة إنقاذ الأسرى

قال الجنرال المتقاعد غادي شامني، القائد السابق لفرقة غزة في جيش الاحتلال، إن احتلال قطاع غزة سيؤدي على الأرجح إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين، مضيفًا “ربما لن نعثر على بعضهم أبدًا”.

وأكد شامني، في مقابلة مع الصحفيين إيتمار فلايشمان وجاي بوسي، أن “إسرائيل لم تطرح أبدا خيار وقف الحرب كجزء من اتفاق للإفراج عن الرهائن”، داعيا إلى طرحه على الطاولة بشكل جدي.

وأضاف “أعتقد أنه يجب تقديم اقتراح يشمل وقف الحرب، وإطلاق سراح الأسرى، والانسحاب إلى المحيط، مع بقاء الجيش في محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى”.

الانسحاب من محور فيلادلفيا

وردا على تساؤلات حول مطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لا سيما بشأن الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا، قال شامني إن إسرائيل “ستضطر لاحقًا إلى تأسيس نظام حركة مختلف هناك، لكن في المرحلة الأولى من الاتفاق يجب البقاء”.

وحين سُئل عما إذا كانت لديه خطوط حمراء بخصوص صفقة محتملة، أجاب “الخطر الحقيقي هو أن الجيش الإسرائيلي قد يتصرف بطريقة تؤدي إلى مقتل الرهائن”، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لاتفاق، لكن الحكومة الإسرائيلية “هي من تعرقل ذلك”.

وختم شامني حديثه بالقول إن “إسرائيل تستطيع الموافقة على أي شيء لأنها دولة قوية”، في إشارة إلى ضرورة التحلي بالمرونة في سبيل إنقاذ الأسرى.