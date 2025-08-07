روبيو: قرار السيطرة العسكرية الكاملة على غزة يعود لإسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القرار بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستسيطر عسكريًا على كامل قطاع غزة هو قرار يعود بالكامل للحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحترم حق إسرائيل في اتخاذ ما تراه مناسبًا لأمنها.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” يوم الأربعاء، أوضح روبيو أن الولايات المتحدة تجري محادثات شبه يومية مع الحكومة الإسرائيلية، وغالبًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو أعضاء من فريقه، مؤكدًا أن هناك ثلاث قضايا مترابطة يجب التعامل معها بشكل متوازٍ، وهي: الوضع الإنساني في غزة، قضية الرهائن، ووجود حركة حماس.

وقال الوزير الأمريكي: “هناك مشكلة إنسانية نعمل بجد لمعالجتها بطريقة لا تعود بالنفع على حماس ولكنها تضمن إيصال الغذاء وتجنب تفاقم الوضع الإنساني. وهناك 20 رهينة محتجزين في ظروف مروعة، ولا يتم الحديث عنهم بما يكفي. أما المسألة الثالثة فهي أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم ما دامت حماس موجودة، لأن الصراع سيعود من جديد إذا استمرت”.

وأضاف روبيو أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا كبيرة على المستوى الإنساني، لكنها تؤمن بأن التركيز المفرط على هذا الجانب لا يجب أن يُغفل الملفين الآخرين. وأوضح: “الرئيس يريد إطلاق سراح جميع الرهائن، وليس خمسة أو سبعة فقط، بل جميعهم بمن فيهم الرهائن المتوفون. كما أكد أن حماس يجب أن تُنزع سلاحها وتتفكك بالكامل، وهو موقف تدعمه حتى الجامعة العربية”.