مشاهد من قصف سرايا القدس تجمعات الاحتلال في خان يونس (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أنها نفّذت وبالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية ضد قوات الاحتلال في غزة.

وقالت في بلاغ عسكري “قصفنا بالاشتراك مع سرايا القدس قوات العدو الصهيوني المتمركزة على (تلة المنطار) شرق مدينة غزة، بقذائف الهاون النظامي عيار (60) ملم، وذلك في إطار ردنا المستمر على جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.

“دكّ تجمعات العدو”

من جانبها نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من عملية نفذتها ضد تجمعات جنود وآليات إسرائيلية متوغلة في مدينة خان يونس.

وقالت في بيان اليوم الخميس “مشاهد من دك مجاهدي سرايا القدس جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مدينة خان يونس بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وأظهر مقطع “الفيديو” مقاومين يقومون بتثبيت أسلحتهم وسط الأنقاض، وبسرعة كبيرة وضعوا القذائف على فوهة القاذف، ثم أخذوا يكبّرون مع انطلاقة القذائف نحو أهدافها.

تفجير عبوة برميلية بدبابة إسرائيلية

وأمس الأربعاء أعلنت سرايا القدس، عن تفجير عبوة برميلية من نوع “ثاقب” في دبابة إسرائيلية متوغلة في شارع المارس وسط مدينة خان يونس، مؤكدة أن الانفجار أدى إلى تدميرها.

وفي عملية مشتركة، قالت سرايا القدس إنها قصفت مع كتائب القسام وألوية الناصر صلاح الدين تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون الثقيل.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها وبالتنسيق مع كتائب القسام، استهدفوا بقذائف الهاون الثقيل محضنا لآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الحشاشين جنوب خان يونس.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه فصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى“، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر.