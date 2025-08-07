صندوق مساعدات يقتل طفلا.. شهداء جدد بين المجوّعين وحكومة غزة تتحدث عن فوضى ممنهجة (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الخميس، باستشهاد الطفل سعيد أبو يونس جراء سقوط صندوق مساعدات عليه من الإنزال الجوي بمنطقة الإقليمي جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصَر.

كما نعى الهلال الأحمر في غزة، اليوم، أحد طواقم قسم الخدمات بمستشفى السرايا الميداني جراء استهداف قوات الاحتلال مواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات في منطقة كيسوفيم وسط القطاع.

وقال “‏استشهد الزميل أشرف سليمان عيد يوسف (44 عاما) من طواقم مستشفى السرايا الميداني في مدينة غزة، جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين أثناء انتظار المساعدات في منطقة كيسوفيم شرق المحافظة الوسطى”، مما يرفع عدد شهداء الهلال الأحمر في غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 53.

استهداف منتظري المساعدات

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال قرب مراكز مساعدات شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستشهد 4 آخرون عقب استهدافهم من قبل جيش الاحتلال وسط القطاع.

شهداء التجويع

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 4 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 197 شهيدا بينهم 96 طفلا.

وقالت الوزارة إن 51 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 230، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى ألف و706 شهداء وأكثر من 12 ألفا و30 مصابا.

وفيما يتعلق باستهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، أعلنت الوزارة استشهاد 100 وإصابة 603، جراء العدوان، خلال الـ24 ساعة الماضية.

سياسة نشر الفوضى

من جانبه أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، اليوم، أن 92 شاحنة فقط دخلت أمس الأربعاء وسط فوضى ممنهجة، موضحا أن ما تم إدخاله حتى الآن لا يتجاوز 14% من الحصة المفترضة.

وكشف أن الاحتلال يمنع إدخال نحو 6,600 شاحنة إغاثية، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية، مشيرا إلى أن الشاحنات تعرّض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى.

وأكد المكتب الحكومي أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61 ألفا و258 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 152 ألفا و45 جريحا، منذ بدء العدوان، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.