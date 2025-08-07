محافظ شمال سيناء: من يقترب من الحدود المصرية سيكون الرد مفاجئا للعالم كله (شاهد)

وجه محافظ شمال سيناء في مصر اللواء خالد مجاور، تحذيرا شديد اللهجة لأي جهة تفكر في الاقتراب من الحدود المصرية، مؤكدا أن الرد سيكون غير متوقع وسيفاجئ العالم بأسره.

جاء ذلك خلال لقائه مع وسائل إعلام عربية وأجنبية عند معبر رفح، أمس الأربعاء، حيث طُرح عليه سؤال مباشر من أحد الصحفيين “ماذا سيكون الموقف المصري إذا ساءت الأمور أكثر؟ هذا الجانب احنا جاهزين هنا، مصر جاهزة تماما، شمال سيناء جاهزة؟”.

وأجاب المحافظ بتأكيد جاهزية الدولة المصرية قائلا “خلي السؤال صريح عشان أجاوبك إجابة صريحة، هل ستقوم عملية عسكرية ما بين مصر وإسرائيل؟”.

وقال “أي بني آدم على مستوى العالم يفكر فقط في الاقتراب من الحدود المصرية، سيكون الرد المصري مفاجئًا للعالم كله”، مشددًا على أن هذا الكلام ليس عاطفيًّا، بل صادر عن خبرة عسكرية طويلة.

“لا يجرؤ بني آدم أن يقترب من الحدود المصرية”

واستعرض المحافظ خلفيته العسكرية قائلا “أنا أخدم في القوات المسلحة منذ 41 سنة، وكنت قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية لمدة 3 سنوات ونصف”.

وأضاف “لو احنا ضعاف، لا هيفكروا لكن أنا بطمن حضرتك، وبطمن كل اللي سامعني وبطمن الشعب المصري، وبطمن كل إقليم الشرق الأوسط لا يجرؤ بني آدم أن يقترب من الحدود المصرية، من يقترب من الحدود المصرية لا يلومنّ إلا نفسه ليس بما هو معلن، بما هو غير معلن”.

تأتي تصريحات مجاور بعدما أثارت تصريحات سابقة له حول معبر رفح استنكارا وجدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي حين قال في تصريحات لبرنامج تليفزيوني “مفيش حاجة اسمها إني أفتح المعبر بالعافية وأدخل في حرب مع أمريكا“.