وسط خلافه مع نتنياهو.. زامير يكشف تطورات “مركبات غدعون” ويتحدث عن حدود أمنية جديدة

عقد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، اليوم الخميس، جلسة تقدير موقف متعددة الجبهات، استعرض خلالها مع كبار الضباط صورة الوضع العملياتي في كافة جبهات القتال، وناقش الخطط المقبلة للجيش في المرحلة التالية من العمليات.

وبحسب بيان صدر عن المتحدث باسم الجيش، قال زامير “نحن نواصل القتال على جميع الجبهات. صدى هجماتنا يُسمع باستمرار في أنحاء الشرق الأوسط”.

حدود أمنية جديدة

وأكد زامير أن إسرائيل باتت قريبة من إنهاء عملية “مركبات غدعون”، والتي قال إنها “حققت أهدافها بل وتجاوزتها”.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تواصل العمل لضمان أمن تجمعات الجنوب ومحيط غزة، مشيرًا إلى أن “الجيش اليوم قادر على ترسيخ حدود أمنية جديدة عبر توجيه ضربات مستمرة للعدو”.

“لا نتعامل مع نظريات”

وتوعد زامير بإنهاء ما وصفه بسياسة “الاحتواء”، مؤكدًا أن الجيش “سيحبط التهديدات في مهدها على جميع الجبهات”، مضيفا “نعتزم حسم المعركة والقضاء على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وسنواصل العمل وعيننا على المختطفين، وسنفعل كل ما بوسعنا لإعادتهم”.

وفي إشارة إلى الخلافات الداخلية التي ظهرت مؤخرًا بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شدد رئيس الأركان على أن ” ثقافة الخلاف جزء لا يتجزأ من تاريخ شعب إسرائيل، وهي عنصر أساسي في الثقافة التنظيمية للجيش، داخليًا وخارجيًا”.

وتابع “سنواصل التعبير عن مواقفنا دون خوف، وبشكل موضوعي، ومستقل، ومهني. هذا ما نتوقعه أيضًا من ضباطنا. المسؤولية تقع هنا، على هذه الطاولة”.

وختم زامير بالقول “نحن لا نتعامل مع نظريات، بل مع قضايا حياة أو موت، مع الدفاع عن إسرائيل، ونقوم بذلك ونحن ننظر مباشرة في أعين جنودنا ومواطني الدولة”.