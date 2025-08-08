سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

أبرز ردود الفعل العربية بعد قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة

حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقرت خطة لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة
حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقرت خطة لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة (غيتي - أرشيفية)
8/8/2025

أعلنت دول عربية، اليوم الجمعة، رفضها قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كاملا، ودعت إلى تدخل دولي ضده، واصفة الإجراء بأنه مواصلة لحرب الإبادة وانتهاك للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة، بينما أفاد مكتب نتنياهو بأن الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال، على حد زعمه.

مصر

قالت الخارجية المصرية في بيان إن القاهرة “تدين بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل”.

وأوضحت أن “الخطة تهدف إلى ترسيخ الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية”.

وجددت مصر تأكيد أن “مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدي سوى لتأجيج الصراع، وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة”.

كما جددت مصر تأكيد أنه “لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة، إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

السعودية

نددت الخارجية السعودية في بيان بأقوى وأشد العبارات “قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة”.

وأدانت بشكل قاطع “إمعان إسرائيل في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكدت السعودية أن “الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال دون رادع، تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأنه صاحب حق فيها”.

وشددت السعودية على أن “هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية”.

الأردن

الخارجية الأردنية قالت في بيان إن “الخطة الإسرائيلية تمثل استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويض واضح لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد البيان “رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعَد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني”.

وقالت إن “إعادة احتلال إسرائيل للقطاع تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة”.

 

وجددت الخارجية الأردنية تأكيد “دعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأمريكية الرامية إلى التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع”.

الكويت

الخارجية الكويتية أعربت بدورها عن الإدانة والرفض القاطع للقرار، واعتبرته “انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخفافا بقرارات الشرعية الدولية”.

وأكدت في بيان أن هذا القرار “يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويعرقل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

الجامعة العربية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان الرفض والإدانة بأشد العبارات لخطة إعادة احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة، وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه.

وأكد أبو الغيط أن “الجامعة العربية قد حذرت مرارا من مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية، التي لا تعرف نهاية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية، مشددا على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي”.

ورأى أبو الغيط أن “خطة احتلال غزة انعكاس حقيقي للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، التي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضا قاطعا شاملا، بل ويرفضه ويدينه العالم كله”.

