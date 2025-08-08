“أنصار الله” تعلن مهاجمة مطار بن غوريون وهدفين حيويين في بئر السبع وعسقلان بالمسيَّرات (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مساء الجمعة، تنفيذ 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيَّرة استهدفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وهدفين حيويين في منطقتي بئر السبع وعسقلان جنوبي إسرائيل.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع “نفذ سلاح الجو بنجاح 3 عمليات عسكرية نوعية، استهدفت 3 أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك بثلاث طائرات مسيَّرة، استهدفت الأولى مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا (تل أبيب)”.

وأضاف “استهدفت الطائرتان الأخريان هدفين حيويين للعدو الصهيوني في منطقتي بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة (دون تحديدهما)”.

وأشار إلى أن تلك العمليات تأتي انتصارا للشعب الفلسطيني، وردا على “جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة“.

وجدَّد سريع تحذيره للشركات التي تتعامل مع موانئ إسرائيل بأن “سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وعليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامة تلك السفن وطواقمها”.

وفي رسالة إلى الأمة العربية والإسلامية، قال سريع “إذا لم تقفوا مع إخوانكم في فلسطين اليوم، وهم يعانون من التجويع الذي يشاهده العالم، فمتى ستقفون؟ متى تنتصرون لدينكم، لأخلاقكم، لإنسانيتكم، لفطرتكم؟”.

وتابع “إننا أمام جريمة إبادة حتما لن ينساها التاريخ، وبالتأكيد لن ينسى التاريخ مواقف المتخاذلين المتقاعسين، ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذ الجريمة”.

والجمعة، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيَّرة أُطلقت من جهة الشرق، دون تفاصيل.

وتشن جماعة أنصار الله هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قررت جماعة أنصار الله تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف كل السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع “موانئ العدو الإسرائيلي” بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.