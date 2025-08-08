إسرائيل تقتل صحفيا لبنانيا وتزعم أنه مسؤول استخبارات في حزب الله (فيديو)

قُتل إعلامي لبناني بغارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيَّرة على سيارته في قضاء النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وفي بيان لها اليوم الجمعة، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن “غارة العدو الإسرائيلي على طريق في قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد”.

كانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بأن “فرق من الإسعاف انتشلت جثة شهيد من السيارة المستهدفة على طريق صيدا – صور”.

وفي بيان لاحق، ذكرت الوكالة أن “القتيل الذي سقط بالغارة هو الإعلامي المراسل مدير موقع ‘هوانا لبنان’ محمد شحادة”.

في السياق، أدانت لجنة دعم الصحفيين في بيان بـ”أشد العبارات مقتل الصحفي شحادة”، ولفتت الى أن “استهداف الصحفيين أثناء تأدية واجبهم المهني يُعَد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين أثناء النزاعات. كما يُعَد هذا الاعتداء تهديدا مباشرا لحرية الصحافة ومحاولة متعمدة لإسكات الأصوات الإعلامية التي توثق الحقيقة”.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق من اليوم منطقة عدلون (في النبطية)، وقضت على محمد شحادة مسؤول استخبارات في قوة الرضوان في حزب الله.

وأمس الخميس، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 8 أشخاص بينهم سوري، وإصابة 12 آخرين جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بشرق وجنوب البلاد في حصيلة هي الأكبر منذ 3 أسابيع.