أولى الردود الأممية والدولية بعد إقرار الكابينت خطة احتلال مدينة غزة

جثامين شهداء عائلة الشاعر في مستشفى الشفاء -مدينة غزة 23 يوليو/تموز (رويترز)
8/8/2025-|آخر تحديث: 01:42 PM (توقيت مكة)

دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري لخطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي “الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة“.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت) على خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدف إلى احتلال مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر، الذي يشهد أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب الإسرائيلية.

وأكد تورك في بيان أن القرار، مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي “بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.

مزيد من القتل والمعاناة

وقال المفوض الأممي إن “كل شيء يدعو إلى الاعتقاد أن هذا التصعيد الجديد سيؤدي إلى نزوح قسري أكبر حجما والمزيد من القتل والمزيد من المعاناة التي لا تحتمل، وتدمير جنوني وجرائم مروعة”.

وطالب المفوض السامي -الذي اعتبرته سلطات الاحتلال شخصا غير مرغوب فيه لاتهامه بالانحياز للفلسطينيين- الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى القطاع “بدون عقبات، بدل تكثيف هذه الحرب، من أجل إنقاذ أرواح المدنيين”.

وأكد وجوب إطلاق سراح “الرهائن المحتجزين في القطاع فورا وبدون شروط”، كما أكد تورك أنه “يجب كذلك الإفراج فورا وبدون شروط عن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بصورة تعسفية”.

“إعادة النظر فورا”

من جانبه وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة إسرائيل باحتلال مدينة غزة بـ”الخطأ” ودعا حكومة نتنياهو إلى “إعادة النظر فورا” بها.

وقال ستارمر إن “قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجومها على غزة خطأ. ونحضها على إعادة النظر بقرارها فورا. هذا العمل لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن”، محذرا من أنه “سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء”.

وشدد ستارمر على أن “ما نحتاج إليه هو وقف لإطلاق النار، زيادة المساعدة الانسانية، وتحرير كل الرهائن”، المحتجزين في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد ستارمر أن لندن تعمل مع حلفائها على “خطة طويلة الأمد لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين”، وقال “رسالتنا واضحة: الحل الدبلوماسي ممكن، لكن على الطرفين الابتعاد عن مسار التدمير”.

وكان ستارمر أعلن أواخر يوليو/تموز أن المملكة المتحدة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل سلسلة خطوات منها وقف إطلاق النار في غزة.

طفل فلسطيني ينتظر استلام الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة،
طفل فلسطيني ينتظر استلام الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، (رويترز)

تركيا تندد

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم، إن أنقرة تندد بأشد العبارات بقرار إسرائيل احتلال مدينة غزة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة.

وطالب البيان، إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين، وقالت إن كل خطوة تتخذها حكومة نتنياهو لمواصلة “الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.

وجاء في بيان الوزارة “ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف الى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم”.

إسرائيل تواصل حربها في غزة- مركز الشيخ رضوان الصحي شمال مدينة غزة -6 أغسطس/آب (الفرنسية)

الصين تعرب عن “قلقها البالغ”

من جانبها، أعربت الصين عن “قلقها البالغ” حيال خطة إسرائيل احتلال كامل مدينة غزة، داعية إلى “وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا”.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية إن “غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية”، وأضاف “الطريقة الصحيحة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

وأشار إلى أن “الحل الكامل لنزاع غزة مرتبط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعندها فقط يمكن تمهيد الطريق باتّجاه خفض التصعيد وضمان الأمن الإقليمي”.

وأكدت الصين أنها “مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للمساعدة على وضع حد للقتال في غزة في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

