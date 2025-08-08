المجلس الأمني الإسرائيلي يوافق على خطة نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزراي المصغر للشؤون الأمنية وافق على اقتراح رئيس الوزراء بالسيطرة على مدينة غزة .

وأضاف بيان مكتب نتانياهو أن الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن كل من وزير المالية سموتريتش، ووزير الأمن القومي، بن غفير صوتا ضد بعض بنود القرار الذي أقرته الحكومة، بما في ذلك استمرار توزيع المساعدات .

بدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الوزراء وافق على احتلال مدينة غزة بالرغم من تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير.

وشدد زامير خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر، على أنه لا يوجد حل إنساني لنقل مليون شخص وأن كل شيء سيكون معقدا، كما اقترح في الجلسة حذف هدف إعادة الرهائن من أهداف القتال.

إجلاء المدنيين ومحاصرة مسلحي حماس

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مسؤول إسرائيلي كبير أن العملية التي يعدها جيش الدفاع الإسرائيلي حاليًا تقتصر على مدينة غزة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو إجلاء جميع سكان مدينة غزة إلى المخيمات المركزية والمناطق الأخرى بحلول 7 أكتوبر.

وواصل مراسل أكسيوس نقلا عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن العملية تهدف لفرض حصار على مسلحي حماس المتبقين في مدينة غزة.

وقد خُوِّل رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالموافقة على الخطة العملياتية النهائية لجيش الإحتلال الإسرائيلي.

حشد عسكري إسرائيلي قرب حدود غزة

وقبيل هذه التطورات، ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية أن صورًا تجارية التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت حشدًا للجيش الإسرائيلي من قوات ومعدات قرب حدود قطاع غزة، في خطوة قد تشير إلى استعداد لشن عملية برية جديدة داخل القطاع، بحسب ما أكده ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول أمريكي سابق اطلعوا على الصور.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن حكومته تعتزم السيطرة على قطاع غزة من أجل “ضمان أمن إسرائيل” و”إزالة حركة حماس من القطاع”، لكنه أكد في الوقت ذاته أن إسرائيل لا تنوي “الاحتفاظ بالقطاع أو حكمه”.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تسعى لنقل إدارة قطاع غزة إلى “جهة مدنية لا تتبع لحماس ولا لأي جهة تدعو إلى تدمير إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “الحركة لا تحتجز فقط الرهائن الإسرائيليين، بل نحو مليوني فلسطيني في غزة”، وفق قوله.

“إعلان حرب جديدة وإصرار على الإبادة”

وردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تصريحات نتنياهو، معتبرة أنها تمثل امتدادًا لنهج “الإبادة والتهجير الجماعي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، وكشفت عن نوايا واضحة لاستكمال مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، في سياق سعيه لإخضاع القطاع عسكريًا وسياسيًا.

وشدّدت الحركة على أن غزة “ستبقى عصيّة على الاحتلال وعلى كل محاولات فرض الوصاية عليها”، مشيرة إلى أن أي “توسيع للعدوان على القطاع لن يكون نزهة”، وسيكون مكلفًا جدًا للجيش الإسرائيلي وقيادته.