الرئاسة المصرية تنشر تفاصيل اتصال بين السيسي وعباس عقب تصديق الكابينت على احتلال غزة

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب خلاله عن تقديره العميق للمواقف المصرية الراسخة في دعم القضية الفلسطينية، وللمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وأشاد الرئيس عباس بموقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا تضامن فلسطين قيادةً وشعبا مع مصر في مواجهة أي تهديدات لأمنها واستقرارها.

كما حذر من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، واصفا إياه بـ”الجريمة الجديدة”، معلنا عزمه التحرك على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة هذه المخططات، بما يشمل اللجوء إلى مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

ضمان وقف دائم لإطلاق النار

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، مع ضمان وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب قوات الاحتلال، وتوحيد النظام الأمني تحت سلطة الدولة الفلسطينية.

ومن جانبه، جدد الرئيس المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى استمرار جهود القاهرة المكثفة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وفجر اليوم، وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت)، على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة، رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير والمؤسسة الأمنية التي حضرت جلسة النقاش.