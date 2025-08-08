ردود الفعل الدولية على الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة

أثارت الخطة التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجمعة، بهدف احتلال مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر، استنكارا عالميا وردود فعل محذرة ومعارضة.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل الدولية:

الأمم المتحدة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية “الهادفة إلى الاحتلال العسكري التام لقطاع غزة المحتل”.

الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إسرائيل إلى إعادة النظر في الخطة. وقالت على منصة إكس إنه “يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة”.

قال رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا إن “مثل هذا القرار” يجب أن تكون له “عواقب” على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. وجاء في منشور له على إكس أن “الوضع في غزة يظل مأساويا، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته”.

ألمانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في غزة. وقال في بيان “أصبح من الصعب فهم كيف يمكن للخطة العسكرية الإسرائيلية أن تحقق أهدافها في قطاع غزة”، مضيفا “في ظل هذه الظروف، لا تسمح الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، بتصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في قطاع غزة”.

بريطانيا

وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بـ”الخطأ”، ودعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى “إعادة النظر فورا” فيها.

إسبانيا

قال وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس “ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة”، معتبرا أن هذه الخطة “لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة”.

بلجيكا

أعلنت بلجيكا أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية خطة احتلال مدينة غزة. وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو “الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار”.

تركيا

حضت تركيا المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية التي حذرت من أنها ستشكل “ضربة قاسية” للسلام والأمن.

الصين

أعربت الصين عن “قلقها البالغ” حيال الخطة، داعية إسرائيل إلى “وقف تحركاتها الخطيرة فورا”. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية إن “غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”.

هولندا

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة “خطوة خاطئة”.

أستراليا