سخرية بنيامين من مشهد نتنياهو وسط نواب أمريكيين: كورال يحيط بمجرم حرب (فيديو)

أدانت الناشطة اليهودية الأمريكية بمنظمة “الشيفرة الوردية” ميديا بنيامين، مشهد زيارة وفد نواب الكونغرس الجمهوريين الجدد إلى إسرائيل، وأضافت ساخرة “هذا الكونغرس يأتيكم برعاية إسرائيل”.

وأشارت ميديا إلى أن هؤلاء النواب المفترض أن يكونوا في دوائرهم الانتخابية لخدمة مصالح ناخبيهم، لكنهم بدلا من ذلك انصاعوا لأوامر اللوبي الإسرائيلي “أيباك” وزاروا تل أبيب لإعلان دعمهم لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسياساته في غزة.

“عار عليهم”

وأضافت الناشطة في تسجيل مصور “يا إلهي! توقفت مذهولة عندما رأيت هذه الصورة.. هذا وفد ضخم من أعضاء الكونغرس الجمهوريين الجدد في إسرائيل، يبدو كأنه كورال يحيط بقائد الكورال، وهم يبتسمون ابتسامات عريضة”.

وتابعت “ومن هو ذلك الشخص في الوسط؟ إنه نتنياهو، مجرم الحرب. عار عليهم!”.

ودعت ميديا إلى الكشف عن أسماء هؤلاء النواب ومحاسبتهم في دوائرهم الانتخابية، مطالبة الجمهور بأن يكون على استعداد لمواجهتهم، محذرة من أن وفد الديمقراطيين الجدد سيأتي خلفهم مباشرة.