شاهد: انهيار ممر خلال تدافع “جوعى” غزة للحصول على مساعدات

أظهر مقطع فيديو متداول سقوط إحدى مظلات الإنزال الجوي للمساعدات على ممر معلق في منزل بمنطقة اليرموك غربي مدينة غزة، ومع تدافع “المجوَّعين” فوق الممر الضعيف سقطت مظلة المساعدات ومن حولها من أبناء المنطقة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

انهيار ممر حديدي جراء تدافع مواطنين على مظلة للمساعدات الإنسانية الجوية التي جرى إسقاطها في منطقة اليرموك غربي مدينة غزة pic.twitter.com/wvygJBYa4L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2025

شاحنة مساعدات مشتعلة

وفي جنوب القطاع، أظهرت مشاهد وصول عدد من الإصابات بحروق إلى مجمع ناصر الطبي جراء اشتعال نار في شاحنة تحمل مساعدات بالقرب من محور موراغ.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عددا من أفراد تأمين الشاحنات في منطقة كسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

استهداف حراس المساعدات

وتأكد استشهاد 5 من أفراد تأمين المساعدات، كما أصيب آخرون بعد استهدافهم بطائرة مسيَّرة قرب بوابة كيسوفيم شرق المحافظة الوسطى.

وفي غرب مدينة غزة، أفادت مصادر الجزيرة مباشر بإصابة الطفل كرم الكحلوت بجروح خطرة إثر سقوط صندوق من المساعدات الجوية على خيمتهم في شارع الجلاء شمالي القطاع.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، أمس الخميس، باستشهاد الطفل سعيد أبو يونس جراء سقوط صندوق مساعدات عليه من الإنزال الجوي بمنطقة الإقليمي جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصَر.