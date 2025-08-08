أول رد من عائلات الأسرى الإسرائيليين على قرار احتلال مدينة غزة.. ويائير هورن: الوقت ينفد (فيديو)

أثار قرار موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهدف إلى احتلال مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر -الذي يشهد أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا- ردود فعل غاضبة من المعارضين داخل إسرائيل.

وأعلن مكتب نتنياهو، اليوم الجمعة، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية وافق على اقتراح رئيس الحكومة بالسيطرة على مدينة غزة وإن الجيش يستعد لاحتلال المدينة.

“الحكومة أصدرت حكما بالإعدام”

وفي أول تعليق لها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان، إن قرار الحكومة الخاص بمدينة غزة هو حكم بالإعدام على أبنائهم المحتجزين في غزة، وقالوا “الحكومة أصدرت حكما بالإعدام على المختطفين الأحياء وبالاختفاء على المختطفين القتلى”.

وأضافت عائلات الأسرى، أن قرار حكومة نتنياهو للبدء في عملية احتلال القطاع هو “إعلان رسمي عن التخلي عن المختطفين”.

وأشاروا إلى أن قرار “الكابنيت” باحتلال القطاع، هو تجاهل للتحذيرات المتكررة من القيادة العسكرية والرغبة الواضحة لغالبية الشعب”.

صفقة شاملة لا حرب عقيمة

وعبّر أهالي الأسرى عن المخاوف تجاه ذويهم وقالوا “الحكومة تدفعنا نحو مأساة أخرى وتقودنا إلى كارثة هائلة ستحل بالمختطفين والمقاتلين في غزة”.

وشددت عائلات الأسرى الإسرائيليين على أن الطريقة الوحيدة لإعادتهم “هي عبر صفقة شاملة وليس بحرب عقيمة أخرى والتخلي المتعمد عن أبنائنا”.

ووجهت عائلات الأسرى الدعوة إلى التحرك لوقف القرار، وقالوا “يجب على الشعب التحرك ووقف الخطوة الخطيرة باحتلال غزة” ودعوا في هذا الصدد إلى وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

מאהל הכאב של שורדי השבי מזמין לקבלת שבת שקטה וכואבת מול בית שר הביטחון בעקבות החלטת הקבינט אמש. היום, שישי | 08.08 | 17:00 | מושב כפר אחים, סמוך לביתו של שר הביטחון ישראל כ״ץ (הכוונה מדויקת תינתן בכניסה למושב) 672 ימים לאחר 7 באוקטובר, 50 חטופים וחטופה עדיין נמקים במנהרות המוות… pic.twitter.com/7zNCCq77Qs — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) August 8, 2025

“نرفض احتلال غزة”

من جانبه أكد حراك “نقف معا” الإسرائيلي، رفضه لقرار حكومة نتنياهو، وقال عبر منصة إكس “مجلس الوزراء يوافق… حكم بالإعدام على الرهائن والفلسطينيين ومستقبلنا جميعًا. لن نسمح بحدوث ذلك.. انضموا إلينا في مظاهرات اليوم- ضد حرب التجويع والتخلي والاحتلال”، بحسب البيان.

ودعا الأسير الإسرائيلي السابق يائير هورن إلى المشاركة وقال “أدعو الإسرائيليين للمشاركة في المظاهرات المقررة اليوم أمام منزل وزير الدفاع”، مشيرًا إلى أن “الوقت ينفد أمام المختطفين في غزة”.