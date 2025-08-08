“نحمله على أجسادنا”.. نواب حزب “5 نجوم” يشكلون علم فلسطين داخل البرلمان الإيطالي (فيديو)

حضر نواب حزب (حركة خمس نجوم) الإيطالية المعارضة، جلسة لمجلس النواب الإيطالي وهم يرتدون ثيابا تحمل ألوان العلم الفلسطيني.

وارتدى كل نائب ثيابا تحمل لونا من ألوان العلم الفلسطيني وجلسوا على مقاعدهم ليشكلوا علم فلسطين بأجسادهم، في رسالة إلى أن هذا العلم بات راية عالمية لكل من يناضل من أجل الإنسانية.

وفي حديثه خلال الجلسة، قال النائب (ريكاردو ريتشاردي) عن حركة خمس نجوم، إنهم لم يحملوا العلم الفلسطيني بأيديهم لإدراكهم أنه سيُنتزع منهم.

دعم إسرائيل “جريمة”

وأضاف ريتشاردي متسائلا “في حين أن العالم بأسره تقريبا يعترف بدولة فلسطين، فلماذا لا تعترف بها إيطاليا؟ وقال إن هذا العلم لم يعد علما لفلسطين فحسب، بل هو راية من يُناضلون من أجل الإنسانية”.

وأكد النائب الإيطالي أن دعم إسرائيل اقتصاديا وسياسيا يُعتبر جريمة، وقال “ستُذكرون دائما بأنكم مجردون من المشاعر الإنسانية. إن مجرد الجدل حول ما يحدث في غزة وهل يُمثل إبادة جماعية أم لا، يُظهر فداحة الجريمة”.

الوقوف إلى جانب الحق

من جانبه قال جوزيبي كونتي، زعيم حركة خمس نجوم، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أرفقه بصورة لأعضاء مجلس النواب، إن على إيطاليا أن تقف إلى جانب الحق.

وأضاف “يقول قادتنا إنه يجب علينا عدم الاعتراف بدولة فلسطين، ويجب ألا نفرض عقوبات على إسرائيل، ويجب ألا نخرق الاتفاقيات العسكرية مع حكومة إجرامية”.

وتابع “سنواصل القول إنه يجب علينا الوقوف ضد هذه الإبادة الجماعية التي تسببت في مقتل 60 ألف شخص، منهم 18 ألف طفل، والتي تهدف إلى تجويع شعب وتدميره”.

“نحمله على أجسادنا”

ونشرت حركة خمس نجوم، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت “اليوم، لا نرفع هذا العلم، وإلا لكنتم أخذتموه منّا.. اليوم، نحمله على أجسادنا.. لأنه لم يعد علم فلسطين فقط، بل هو الراية العالمية لمن يُناضلون من أجل الإنسانية”.

ولفتت خطوة حزب حركة النجوم الخمس، في مجلس النواب انتباه الرأي العام المحلي، وتداول العديد من مؤيدي فلسطين في إيطاليا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور النواب وهم يرتدون ثيابا تحمل ألوان العلم الفلسطيني.

و28 مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو/ حزيران من العام نفسه، ليرتفع الإجمالي إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في 26 يوليو، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع بقطاع غزة.

وفي 30 يوليو، أطلقت 15 دولة شملت فرنسا وكندا وأستراليا وأندورا وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.