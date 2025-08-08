ماذا قالت لترامب؟ غزة تدفع ممثلة أمريكية يهودية إلى الاتصال بالبيت الأبيض (شاهد)

أرسلت الممثلة الأمريكية اليهودية إيلانا غليزر رسالة صوتية إلى البيت الأبيض طالبت فيها الرئيس دونالد ترامب بوقف الحرب على غزة، وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وجاءت الرسالة استجابة لدعوة الممثل الأمريكي مارك رافالو التي حثّ فيها مشاهير هوليوود على التواصل مع البيت الأبيض، للتعبير عن غضبهم تجاه الأحداث في غزة.

وأكدت غليزر أن هذه الجرائم لا تسيء فقط إلى الفلسطينيين، بل تضر باليهود جميعهم حول العالم وتعرضهم للخطر، داعية إلى استخدام السلطة الأمريكية للضغط على إسرائيل لفتح الحدود ودخول المساعدات بشكل حر، ووقف إرسال الأسلحة، وإعلان وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

الممثلة اليهودية إيلانا غليزر في اتصال بالبيت الأبيض: “أوقفوا الإبادة في غزة” pic.twitter.com/NUVuXiFFR0 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 7, 2025

“أنتم تمولون الإبادة الجماعية”

وجاء في جانب من رسالتها “أنا يهودية أمريكية فخورة، وأقول إن ما يحدث في غزة إبادة جماعية تمولونها. يمكنك إيقاف كل هذا الآن. هؤلاء البشر يُجوعون حتى الموت، بينهم أطباء وأطفال وعائلات كاملة. نطالب بإعادة الأسرى، والسماح بدخول المساعدات، وإنهاء هذه الإبادة الجماعية”.

وأوضحت أن ملايين الناس حول العالم، بمن فيهم هي، يطالبون الرئيس الأمريكي بالتحرك فورا لوقف هذه الكارثة الإنسانية.