ناشطة أمريكية: هذا ما سيحدث إذا كانت سان فرانسيسكو هي المحاصرة وليست غزة (شاهد)

سلّطت ناشطة أمريكية الضوء على حدة التجويع في قطاع غزة، عبر مقارنة بين أوضاع القطاع ومدينة سان فرانسيسكو التي تعيش فيها، مؤكدة أن المشهد في غزة يعكس أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأوضحت الناشطة هايدي ليم، عبر حسابها بمنصة “إنستغرام”، أن عدد سكان غزة يبلغ 2.1 مليون نسمة، أي ما يعادل ضعفي ونصف عدد سكان سان فرانسيسكو، رغم أن مساحة الأخيرة لا تتجاوز ثلث مساحة القطاع.

وأضافت أنه في حال خضعت سان فرانسيسكو لمستوى توزيع الغذاء نفسه في غزة، فلن يتوفر فيها سوى نحو متجر ونصف للبقالة لتلبية احتياجات السكان جميعهم، في حين يوجد حاليا في المدينة متجر واحد لكل 3 آلاف شخص، بينما يعتمد سكان غزة على مركز توزيع مساعدات واحد لكل 525 ألف نسمة.

ماذا لو كانت سان فرانسيسكو في مكان غزة؟! pic.twitter.com/SqO1rnK7Wp — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 7, 2025

“قسوة واضحة”

وأكدت الناشطة أن هذا النقص الحاد في الغذاء “أمر متعمد وقسوة واضحة”، مشيرة إلى أن الحصول على المساعدات في غزة محفوف بالمخاطر، إذ نقلت عن منسق الطوارئ في منظمة “أطباء بلا حدود” قوله إن من يصلون مبكرا إلى نقاط التفتيش أو يقفزون فوق السواتر والأسلاك أو يدخلون مناطق الإخلاء، يتعرضون جميعا لإطلاق النار.

وختمت هايدي ليم بدعوة العالم إلى عدم غض الطرف عن هذه الأزمة الإنسانية، والإسهام في تقديم الدعم العاجل.