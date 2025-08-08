نتنياهو يعلق على قرار ألمانيا وقف تصدير أسلحة إلى إسرائيل

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، قرار ألمانيا وقف صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في حرب غزة، معتبرا أن هذه الخطوة “تكافئ” حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وعبر منصة إكس، أورد مكتب نتنياهو في بيان “بدلا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس التي نفذت الهجوم الأكثر فظاعة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة، تكافئ ألمانيا إرهاب حماس من خلال حظر أسلحة على إسرائيل”.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن “خيبة أمله من قرار برلين تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل” خلال مكالمة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وتابع “نتنياهو أبلغ المستشار ميرتس بأن هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة وإنما تحريرها من حركة (حماس) وتمكين قيام حكومة سلمية فيها”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ميرتس تعليق برلين تزويد إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ميرتس، عقب إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة لتوسيع رقع الأراضي التي تحتلها في غزة، رغم تفاقم التجويع بالقطاع.

وجاءت الخطوة المفاجئة من برلين تزامنا مع احتجاجات متجددة في ألمانيا، لكونها أكبر داعم أوروبي لتل أبيب في حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وبحسب البيان، قال ميرتس إن “إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس”، مضيفا أن “إطلاق سراح الأسرى والمفاوضات الجدية لوقف إطلاق النار تشكلان أولوية قصوى للحكومة الألمانية”.

كما ذكر المستشار الألماني أن “نزع سلاح حركة حماس وعدم إعطائها أي دور في مستقبل غزة يُعَد شرطا بالنسبة لبلاده”.

وأردف أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة الماضية بتكثيف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة “يزيد من صعوبة تحقيق هذه الأهداف”.

وتابع “وسط هذه الظروف، لن توافق الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر”.

ورغم أن بلاده مصدر الأسلحة الأول لإسرائيل في أوروبا، قال ميرتس إن حكومته “تشعر بقلق بالغ إزاء المعاناة المستمرة للمدنيين في قطاع غزة”.

وأضاف أنه مع الهجوم المخطط له فإن “الحكومة الإسرائيلية تتحمل الآن مسؤولية أكبر من أي وقت مضى لتلبية احتياجات السكان”.

كما طالب ميرتس “الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية“.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس: 🔴 لن نوافق على أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر 🔴 إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس 🔴 مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن تمثل أهم أولوياتنا 🔴 نحث الحكومة الإسرائيلية على عدم اتخاذ… pic.twitter.com/qYIol1otak — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2025

وفجر الجمعة، أقرت حكومة الاحتلال “خطة لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة”، بينما أفاد مكتب نتنياهو بأن “الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال”، على حد زعمه.

وتنص الخطة على بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير.