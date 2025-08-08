وزير الدفاع اللبناني للجزيرة مباشر: هذا موعد تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله

قال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي إن الجيش سيقدم إلى مجلس الوزراء خطة مقترحة خلال هذا الشهر لتنفيذ اتفاق حصر السلاح بيد الدولة، وأكد الوزير أن الخطة، التي ستكون على مراحل، وتهدف إلى نزع سلاح “حزب الله” بحلول نهاية العام الجاري.

وشدد الوزير في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، الخميس، على أن الحكومة اللبنانية “ملتزمة بتنفيذ القرار مهما كان التحفظ عليه”، وأن تنفيذ الأعمال سيبدأ فور تصديق مجلس الوزراء على الخطة المقترحة.

وفي سياق آخر، لفت وزير الدفاع اللبناني إلى أن بلاده مستمرة في إبلاغ الجانب الأمريكي بـ”الخروقات الإسرائيلية” لاتخاذ ما يلزم تجاهها، مؤكدا أن الجانب الإسرائيلي يواصل “اعتداءاته المستمرة على كافة المناطق اللبنانية”.

وأوضح منسي أن الجيش اللبناني سيكمل انتشاره في الجنوب، ولكنه ينتظر في المقابل أن “تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس” التي تسيطر عليها.

أزمة حكومية

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، موافقتها على “الأهداف” التي تضمنتها مقدمة الورقة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار، التي تسلمتها من السفير الأمريكي توم باراك.

وأكدت الحكومة، وفقا لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن هذه الأهداف تمثل خريطة طريق لتعزيز السيادة اللبنانية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم.

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع اللبناني إن “ما ورد في الاتفاق هو تنفيذ نزع السلاح بحلول نهاية العام وسيكون ذلك على مراحل سيضعها الجيش”.

وفي وقت سابق الخميس انسحب وزراء “حزب الله” وحركة “أمل” في الحكومة اللبنانية من اجتماع وزاري عقد، الخميس، احتجاجا على مناقشة مقترح لنزع سلاح الحزب.

والأربعاء، كشف مصدر خاص لـ”الجزيرة مباشر”، تفاصيل الورقة الأمريكية التي تضمنت جدولا زمنيا لتسليم سلاح “حزب الله” على مراحل، تبدأ بالأسلحة الثقيلة وتنتهي بالخفيفة.

وأكد المصدر أن الورقة طالبت بالإسراع في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وكذلك مع إسرائيل، وشددت على ضرورة التزام الأطراف جميعها بوقف “الأعمال العدائية” وتنفيذ القرار 1701 بعد تسليم السلاح.

وأوضح المصدر أن الورقة دعت إلى التخلص التدريجي من الوجود المسلح للجهات جميعها غير الحكومية في أنحاء لبنان كافة، واحتوت كذلك على مقترحات لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز الازدهار الاقتصادي.

وأشار المصدر إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري قدّم للحكومة ورقة مختلفة عن الورقة الأمريكية لمعالجة ملف سلاح “حزب الله”، ترتكز على التزام إسرائيل أولًا ببنود القرار 1701 بعدما التزم لبنان به، ودعا لدراسة استراتيجية دفاعية جديدة تحفظ قوة لبنان وتمنع الاعتداء عليه مستقبلا.