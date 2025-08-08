غزة.. 5 شهداء من حرّاس المساعدات وفوضى بعد إنزال جوي في منطقة مكتظة بالمجوعين (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، اليوم الجمعة، عددا من عناصر تأمين الشاحنات في منطقة كسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وتأكد استشهاد 5 من عناصر تأمين المساعدات، كما أصاب آخرين بعد استهدافهم بطائرة مسيّرة قرب بوابة كيسوفيم شرق المحافظة الوسطى.

وفي غرب مدينة غزة، أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بإصابة الطفل كرم الكحلوت بجروح خطرة إثر سقوط صندوق من المساعدات الجوية على خيمتهم، في شارع الجلاء شمالي القطاع.

خطورة الإسقاط الجوي

وفي هذا الصدد أعرب الدفاع المدني بغزة، عن القلق البالغ من إسقاط المساعدات من الجو، وقال إنها تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد حياة المدنيين، مشيرًا إلى وقوع ضحايا نتيجة سقوط الطرود الثقيلة على رؤوس المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.

كما أشار إلى حوادث التدافع والازدحام التي تقع لحظة تجمع مئات الأشخاص في أماكن سقوط المساعدات، ما يؤدي إلى وقوع شهداء وجرحى بسبب التدافع أو السقوط.

ضرورة اعتماد طرق آمنة

ودعا الدفاع المدني، الجهات الدولية المانحة والمنظمات الإنسانية اعتماد طرق آمنة ومنظمة لإيصال المساعدات، من خلال المعابر البرية وبتنسيق ميداني يضمن وصولها إلى مستحقيها دون إزهاق أرواح جديدة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، مشاهد من عملية إسقاط المساعدات عبر طائرات الإنزال الجوي في منطقة فلسطين وسط مدينة غزة شمالي القطاع.

سقوط وسط المباني المأهولة

وبيّنت المشاهد، المظلات وقد سقطت على المباني المأهولة بالسكان في المنطقة الأكثر كثافةً بالمواطنين والنازحين في الخيام، مما نتج عنه حالة من الفوضى في صفوف المواطنين المجوعين.

ولم يحصل هؤلاء رغم ذلك، على أية مواد من هذه المساعدات التي أسقطت بواسطة المظلات، بسبب الأعداد الكبيرة من المحتاجين والعدد القليل من المظلات التي أسقطت في هذه المنطقة.

شهداء وجرحى في غزة

واستشهد عدد من الفلسطينيين اليوم الجمعة في العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث شنّ الاحتلال منذ فجر اليوم، غارات استهدفت منازل وتجمعات المدنيين الذين ينتظرون المساعدات ومراكز الإيواء بمدينة غزة ووسط القطاع.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية أرضًا زراعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل شقيقين وفي بلدة جباليا شمال القطاع، قتل فلسطيني وأصيب آخرون، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفتهم.

وسبق ذلك استشهاد 4 فلسطينيين خلال ساعات الليل والفجر، حيث قتل الجيش 3 وأصاب آخرين من منتظري المساعدات بمحيط مركز قرب نتساريم جنوب مدينة غزة.