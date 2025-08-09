تحقيق في فرنسا عقب تهديد حاخام إسرائيلي بقتل ماكرون

فتحت النيابة العامة في باريس، الجمعة، تحقيقا بشأن تصريحات لحاخام إسرائيلي، هدد فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقطع فيديو نُشر على موقع “يوتيوب”.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إنها فتحت تحقيقا بشأن توعد الحاخام الإسرائيلي ديفيد دانيال كوهين “بقتل رئيس الجمهورية”، وذلك في أعقاب تقارير من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو ومنصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف عبر الإنترنت.

وأضافت أنها كلفت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس بالتحقيق.

الاعتراف بفلسطين “حرب على الرب”

وهاجم الحاخام كوهين، الذي يبدو أنه يعيش في إسرائيل، في مقطع الفيديو الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفية خطته للاعتراف بدولة فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورأى الحاخام، الذي تحدَّث بالفرنسية في الفيديو ومدته 37 دقيقة، أن ماكرون سيكشف عبر الاعتراف المقرر في سبتمبر/أيلول عن “معاداته العميقة للسامية”، ويطلق “إعلان حرب على الرب”.

“جهز نعشك”

وأضاف “يجب على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أن من مصلحته أن يجهّز نعشه، وسيريه الرب معنى أن يكون وقحا إلى هذه الدرجة، وأن يدلي بتصريحات ضد الرب”.

من جهته، دان حاخام فرنسا الأكبر حاييم كورسيا بشدة ما سماها “التصريحات الوضيعة وغير المقبولة” التي أدلى بها كوهين، مؤكدا أن الأخير “لم يمارس أي وظيفة حاخامية في فرنسا، ولم يتلق تدريبا أو شهادة من المدرسة الحاخامية الفرنسية”.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.