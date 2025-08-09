حكومة غزة: عشرات الشاحنات تعرضت للسطو خلال يوم واحد في ظل فوضى أمنية متعمدة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 1115 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع خلال 13 يوما، من أصل 7800 شاحنة يحتاج إليها لمواجهة المجاعة خلال الفترة نفسها، أي ما يعادل 14% من الاحتياجات الفعلية، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

وفي بيان عبر منصة “تلغرام” اليوم السبت، أوضحت حكومة غزة أن “83 شاحنة مساعدات دخلت، أمس الجمعة، إلى القطاع تعرَّض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى، الرامية إلى ضرب صمود شعبنا الفلسطيني”.

والثلاثاء الماضي، أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة بحاجة إلى مئات الشاحنات من المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي يعانيها جراء الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.

وبيَّن المكتب الحكومي أن توزيع الشاحنات من 27 يوليو/تموز الماضي إلى 8 أغسطس/آب الجاري كان على النحو الآتي:

(73 شاحنة) 27 يوليو.

(87) 28 يوليو.

(109) 29 يوليو.

(112) 30 يوليو.

(104) 31 يوليو.

بينما دخلت يوم 1 أغسطس (73)، و2 أغسطس (36)، و3 أغسطس (80)، و4 أغسطس (95)، و5 أغسطس (84)، و6 أغسطس (92)، و7 أغسطس (87)، و8 أغسطس (83).

وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون مواطن، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة الإسرائيلية المستمرة.

ودعا المكتب الحكومي الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، خاصة الغذاء وحليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن “ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ أيام”، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه “غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس”.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت حرب الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.