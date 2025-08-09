سموتريتش: فقدت الثقة في قدرة نتنياهو ورغبته بقيادة الجيش من أجل تحقيق نصر حاسم بغزة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه فقد الثقة في قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورغبته في قيادة الجيش من أجل تحقيق نصر حاسم بغزة بعد جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” الأخيرة.

وفجر الجمعة، أقر “الكابينت” خطة تدريجية عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية، وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

وفي فيديو متلفز، مساء السبت، عبر حسابه على منصة إكس، أكد سموتريتش أن نتنياهو والكابينت خضعوا لما سماه “الضعف والعاطفة بدلا من العقل”، وأقروا عملية عسكرية هدفها فقط “الضغط على حركة حماس للقبول بصفقة جزئية”.

وأضاف سموتريتش أن على نتنياهو “دعوة الكابينت لاجتماع جديد واتخاذ قرار بالمضي في عملية عسكرية بغزة حتى تحقيق نصر حاسم من دون صفقة جزئية”.

وتابع “الحرب يجب أن تُشن لتحقيق نصر حاسم”، مشيرا إلى أن “ضميره لا يسمح له بشن عملية عسكرية هدفها فقط دفع حماس للتوصل إلى صفقة”.

وشدد وزير المالية الإسرائيلي على ضرورة “المضي قدما باتجاه الحسم، وتحرير كل المخطوفين دفعة واحدة، وهزيمة حماس وتدميرها، ومصادرة أجزاء كبيرة من غزة، وفتح الباب للهجرة الطوعية من قطاع غزة”.

كما أكد “ضرورة استمرار الحرب حتى وإن كانت التكاليف باهظة”، مشددا على وجوب اتخاذ الحكومة قرار الحسم.

وحذر سموتريتش من أن منح حركة حماس “هدنة مؤقتة سيسمح لها بإعادة بناء نفسها”، مختتما بالقول إن إسرائيل دفعت أثمانا باهظة لكنها حققت العديد من الإنجازات.