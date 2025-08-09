سياسة|لبنان

قتلى وجرحى في صفوف الجيش اللبناني بانفجار ذخائر في صور (فيديو)

مدة الفيديو 02 دقيقة 45 ثانية 02:45
9/8/2025-|آخر تحديث: 04:26 PM (توقيت مكة)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن 6 جنود لبنانيين قتلوا وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب الإسرائيلية بفريق هندسة تابع للجيش أثناء تفكيك قذائف في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الانفجار وقع بين بلدتي مجدلزون وزبقين، وأسفر عن مقتل نخبة من عناصر الجيش.

ونعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والرئيس اللبناني الضحايا، مؤكدين أن الجيش سيبقى درع الوطن وحامي سيادته.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالا مع قائد الجيش للوقوف على ملابسات انفجار صور، وأكد أن الجيش يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين.

وقال عون فقدنا نخبة من خيرة أبناء الجيش الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته.

وكتب سلام عبر حسابه في منصة “إكس”: “بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني”.

تأتي الحادثة في ظل استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان