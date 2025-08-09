قتلى وجرحى في صفوف الجيش اللبناني بانفجار ذخائر في صور (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن 6 جنود لبنانيين قتلوا وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب الإسرائيلية بفريق هندسة تابع للجيش أثناء تفكيك قذائف في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الانفجار وقع بين بلدتي مجدلزون وزبقين، وأسفر عن مقتل نخبة من عناصر الجيش.

ونعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والرئيس اللبناني الضحايا، مؤكدين أن الجيش سيبقى درع الوطن وحامي سيادته.

الرئيس عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على ملابسات انفجار ذخائر بوحدة من الجيش في منطقة صور واستشهاد وجرح عدد من أفرادها.

– رئيس الجمهورية: الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء وأكدوا أن الجيش اللبناني يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 9, 2025

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالا مع قائد الجيش للوقوف على ملابسات انفجار صور، وأكد أن الجيش يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين.

وقال عون فقدنا نخبة من خيرة أبناء الجيش الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته.

وكتب سلام عبر حسابه في منصة “إكس”: “بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني”.

تأتي الحادثة في ظل استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.