قتلى وجرحى في صفوف الجيش اللبناني بانفجار ذخائر في مخزن للأسلحة (فيديو)

قتل 6 جنود لبنانيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، أثناء تفكيك محتويات مخزن أسلحة جنوبي البلاد.

وفي بيان مقتضب نشره على منصة إكس، قال الجيش اللبناني: “أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين بقضاء صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 عسكريين وإصابة آخرين”.

وأضاف “تجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة”، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين – صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد ٦ عسكريين وإصابة آخرين بجروح.

تجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/pzoARZPleW pic.twitter.com/uykeXJ8wrC — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 9, 2025

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “انفجرت ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني”.

وأفادت أن “الانفجار وقع بين بلدتي مجدلزون وزبقين، وأسفر عن مقتل نخبة من عناصر الجيش”.

ونعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والرئيس اللبناني الضحايا، مؤكدين أن الجيش سيبقى درع الوطن وحامي سيادته.

وذكر بيان للرئاسة اللبنانية على منصة إكس، أن الرئيس جوزيف عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على ملابسات الانفجار واستشهاد وجرح عدد من أفراد الجيش.

ونقل البيان عن عون قوله: “الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء، وأكدوا أن الجيش اللبناني يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين دون أن يحدد عددهم”.

أعرب الرئيس عون عن المه لاستشهاد العسكريين وعزى ذويهم والجيش بفقدانهم، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال الرئيس عون: إن الوطن اليوم يفقد نخبة من خيرة أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته. هؤلاء الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 9, 2025

كما قال رئيس الوزراء نواف سلام على منصة إكس: “بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدون واجبهم الوطني، دون ذكر عددهم”.

وأضاف: “لبنان كله، دولة وشعبا، ينحني إجلالا أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تعيد التأكيد أن جيشنا هو صمام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية”.

بكثير من الألم يزف لبنان ابناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني.

إن لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية.

رحم الله… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) August 9, 2025

ولاحقا، قالت الوكالة اللبنانية إن وزير الدفاع ميشال منسي أجرى اتصالا هاتفيا بنائب قائد الجيش حسان عودة، معزيا باستشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم، ملتحقين برفاقهم الذين رووا تراب الجنوب بدمائهم الطاهرة.

وأشاد وزير الدفاع بـتفاني ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية في حماية أرض لبنان وشعبه.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4000 شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن 280 شهيدا و586 ​​​​​​​ جريحا، وفق بيانات رسمية.